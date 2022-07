Cyberoo avvia la realizzazione del suo primo bilancio ESG

Cyberoo S.p.A., Pmi innovativa quotata sul Mercato Euronext Growth Milan (Ticker: CYB), specializzata in cyber security per le imprese, a seguito della delibera odierna del CdA, ha avviato la realizzazione, su base volontaria e in conformità alle Linee Guida GRI (Global Reporting Initiative) e ai requisiti del D. Lgs 254/2016 relativo alla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni, del suo primo Bilancio ESG (Environmental, Social and Governance).

La scelta di sostenibilità di Cyberoo si pone l’obiettivo di dare massima trasparenza e rilevanza non solo alle performance aziendali non finanziarie ma anche al modo in cui la Società gestisce gli aspetti maggiormente rilevanti in termini di principi, valori, politiche e sistemi di gestione.

“La realizzazione del Bilancio di Sostenibilità – ha dichiarato Veronica Leonardi, nella foto, Executive Board Member e IR di Cyberoo – offrirà agli stakeholders, sempre più esigenti, uno sguardo approfondito su attività di grande e crescente rilevanza e fornirà una visione prospettica del forte commitment aziendale per lo sviluppo sostenibile, coerentemente con le indicazioni della Commissione UE per il Green Deal Europeo”.

La pubblicazione del documento è prevista per la fine del mese di aprile del 2023.