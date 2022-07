Napoli, a ottobre arriva il torneo Atp 250

Il grande tennis torna a Napoli. Dal 17 al 23 ottobre farà il debutto in città il torneo Atp 250, uno dei principali circuiti a livello mondiale. Il capoluogo campano si appresta dunque a ospitare alcuni tra i principali nomi del tennis nazionale e internazionale, con la speranza di poter ammirare gli italiani che occupano i primi posti nel ranking. Un evento fortemente voluto dal Tennis Club Napoli, che con l’aiuto della Fit è riuscito a vincere questa sfida. Si giocherà sul cemento, con cinque campi disponibili tra gare e allenamento. Il campo principale sarà l’Arena del Tennis, che sarà allestita alla Rotonda Diaz, sul lungomare cittadino, come è già accaduto per le Universiadi del 2019 e per la sfida di Coppa Davis tra Italia e Gran Bretagna nel 2014. I lavori partiranno il 26 settembre e, oltre alla realizzazione dell’Arena, si volgeranno anche sui campi in terra battuta del Tennis Club, la cui superficie verrà trasformata in cemento. La posizione nel calendario Atp, subito dopo l’UniCredit Firenze Open e a pochissime settimane dall’inizio delle Nitto Atp Finals, rappresenta un’importante opportunità per chi sarà ancora a caccia dei punti necessari per aggiudicarsi un posto fra i primi otto della classifica Pepperstone Atp Race to Turin. Al vincitore del torneo, infatti, andranno 250 punti, al finalista 150, ai semifinalisti 80 e così di seguito fino ai primi turni. Il montepremi sarà di 613mila euro, cinque volte superiore a quello del Challenger Atp organizzato nel 2021. Il direttore del torneo sarà Angelo Chiaiese, bandiera del Tennis Club Napoli, sia da giocatore che da capitano della squadra di Serie A, vincitrice per due volte del campionato italiano nel 1999 e nel 2002, con Rita Grande. “In Italia ci sono tante belle città – sottolinea il presidente della Fit, Angelo Binaghi – ma qui la gente ha l’approccio giusto alla vita e allo sport, che serve per il successo di queste manifestazioni sportive. Sarà un successone ed è un’occasione straordinaria, una una tantum colta bene dal presidente Villari e dal Tennis Club Napoli. Sarà difficilmente ripetibile, anche se la storia dice che negli ultimi anni il tennis italiano si è mosso bene a livello internazionale”. Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, parla di una “sfida organizzativa e una grande occasione per la città. E’ uno degli eventi a cui la città aspira per poter riacquistare quella dimensione internazionale a cui teniamo molto – aggiunge – è un’occasione anche per l’indotto e per la ricaduta che Napoli potrà avere dal punto di vista economico e dell’immagine”. Il presidente del Tennis Club, Riccardo Villari, assicura il massimo impegno, con la Federazione, per “portare a Napoli i migliori italiani e il top del tennis mondiale. Si giocherà in uno scenario unico al mondo – fa notare – non ne vedo altri così belli”.