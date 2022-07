Milazzo, torna il Mish Mash Festival

Torna dal 7 al 10 agosto a Milazzo, provincia di Messina, il Mish Mash Festival, che propone musica di altissima qualità in un luogo estremamente suggestivo sullo sfondo delle magiche Isole Eolie. Mish Mash è il festival musicale, giunto alla sua sesta edizione, che celebra il melting pot culturale che ha attraversato il simbolo della città di Milazzo e tutta l’intera isola: la sua cittadella fortificata arabo-normanna, il forte più grande di Sicilia. Il Castello di Milazzo è uno scenario magico con una storia millenaria e ospiterà quattro giorni di concerti, installazioni artistiche e live performance con i protagonisti della scena indipendente italiana e internazionale. Mish Mash affonda le sue radici nella cultura indie, pescando tra l’hip-hop, l’elettronica, il rock, il funk e l’underground per quattro giorni imperdibili di concerti, live set, installazioni, visual e performance in un luogo davvero suggestivo sospeso tra il mar Mediterraneo e le isole Eolie. Una line up estrosa, colorata e divertente, perfetta per ballare sotto le stelle in uno scenario incantato tra splendidi tramonti sulle Isole Eolie e tuffi tra le calette incontaminate del promontorio e riserva naturale di Capo Milazzo. Tante in questa sesta edizione le collaborazioni artistiche con diversi artisti visivi per offrire un’esperienza immersiva all’interno e all’esterno delle mura del Castello, tra gli artisti coinvolti Incompiuto Siciliano, Andrea Sposari, il collettivo Kirykou e altre formazioni artistiche coinvolte nella creazione di opere visive, installazioni, video making e proiezioni.Tra gli artisti annunciati che prenderanno parte alla sesta edizione di Mish Mash Festival particolare attenzione ai La Femme, band regina del “French Pop” con una carriera artistica di oltre dieci anni. Protagonisti poi i BNKR44, un collettivo di menti dedite all’arte in ogni sua forma, la necessità di esplorare e scoprire le sonorità dei tempi moderni e futuri ha dato vita a lavori spontanei che mescolano in modo omogeneo i vari stili di provenienza degli artisti. Presente anche Laila Al Habash, giovanissima artista metà romana e metà palestinese, nella sua musica dal sound fluido si mescolano pop e una scrittura che richiama mondi fatti di suoni avvolgenti confezionati per lei da due producer del calibro di Niccolò Contessa e Stabber. Presenti nella lineup anche i Post Nebbia, giovanissima band psych-pop padovana nata dalle esplorazioni di home recording di Carlo Corbellini, classe ‘99, segnalati tra le band più promettenti della scena musicale italiana attuale.