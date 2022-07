Rocket Sharing Company, aumentano i ricavi delle vendite

Rocket Sharing Company S.p.A. (ticker: RKT:IM, di seguito “Rocket” o la “Società “), start-up che ha sviluppato un’innovativa piattaforma di sharing in blockchain integrata con un sistema di fidelizzazione e fornitura di servizi diretti quali energia e gas, comunica che nel primo semestre del 2022 i ricavi delle vendite1 si attestano a circa € 1.560 migliaia, registrando un incremento significativo pari al 171,8% rispetto al primo semestre del 2021 (€ 574 migliaia).

I risultati evidenziano inoltre, per la prima volta, il contributo derivante dalle affiliazioni generate sulla piattaforma digitale proprietaria Rocket Sharing, per ammontare di € 217 migliaia, pari al 14% dei ricavi delle vendite complessivi.

Nel semestre la divisione “Rocket Energy”, relativa alla fornitura di energia elettrica e di gas per i segmenti business e residenziale, ha generato ricavi per oltre € 1,3 milioni.

Luigi Maisto, nella foto, Presidente e Amministratore Delegato di Rocket, commenta: “Siamo molto soddisfatti della crescita raggiunta nel corso del primo semestre del 2022. Il trend positivo dei ricavi dimostra il potenziale del nostro modello e dello sviluppo commerciale, registrando una crescita significativa del +171,8% rispetto al primo semestre 2021. Siamo inoltre lieti di comunicare i primi risultati derivanti dalla piattaforma proprietaria Rocket Sharing sul cui si basa, in particolare, il nostro progetto di crescita annunciato in sede di IPO. Questi risultati ci consentono di essere particolarmente ottimisti e di guardare con fiducia agli ulteriori upgrade che intendiamo adottare nell’ecosistema dell’innovativa piattaforma Rocket Sharing, sia in termini tecnologici che in termini di servizi e affiliazioni.”