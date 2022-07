Sempre più persone scelgono “Magicland Link”, la soluzione treno+bus che collega Roma al parco divertimenti

Sempre più persone scelgono Magicland link, il servizio combinato treno+bus di Trenitalia (nella foto, l’a. d. Luigi Corradi) e MagicLand che permette di raggiungere con un unico biglietto il Parco Divertimenti.

Attivo dal 9 aprile, il collegamento autobus – in pochi minuti e senza fermate intermedie – conduce i visitatori fino all’ingresso del Parco. Un servizio che sin dai primi giorni si è rivelato molto apprezzato dal pubblico: infatti, in circa tre mesi sono già 10mila le persone hanno scelto di rinunciare all’automobile, con un beneficio reale e tangibile in termini di viabilità e di inquinamento.

Il prezzo del biglietto per raggiungere il Parco Divertimenti dalla stazione di Valmontone è di 1,50 € ed è acquistabile sui canali di vendita Trenitalia in un’unica soluzione con il biglietto del collegamento ferroviario. I bambini di età inferiore ai 6 anni o con statura inferiore a 1 metro viaggiano gratuitamente.

Inoltre, i visitatori del Parco che esibiranno alle casse il biglietto di corsa semplice, valido per raggiungere Valmontone lo stesso giorno di ingresso al Parco, otterranno uno sconto di 10 euro sull’acquisto del biglietto intero o ridotto diurno. Il servizio Magicland link sarà garantito fino al 1° novembre 2022, data di chiusura del Parco.

“Siamo molto orgogliosi di poter offrire ai nostri visitatori il servizio Magicland link, che unisce la comodità di poter arrivare al nostro Parco velocemente e senza stress a un indubbio vantaggio in termini di viabilità e di ecologia”, dichiara Guido Zucchi, Amministratore Delegato di MagicLand. “Grazie a questa partnership, siamo riusciti a coniugare un piacevole viaggio in treno a una giornata di divertimento e relax, alla scoperta di tutte le novità della stagione 2022 del Parco divertimenti più grande del Centro – Sud Italia”.

“Il successo che MagicLand Link sta riscuotendo conferma quanto sia importante offrire ai passeggeri collegamenti integrati fino alla destinazione finale. I sei collegamenti giornalieri attivi tra la stazione FS di Valmontone e il parco permettono ai viaggiatori di spostarsi evitando traffico e riducendo lo smog. Gli oltre 20 servizi combinati treno+bus che offriamo nel Lazio – conclude Silvio Damagini, direttore Trenitalia Lazio – sono molto apprezzati perché rappresentano un’opportunità unica di viaggiare per lavoro, studio, svago e divertimento in modo ecosostenibile”.

A proposito di MagicLand

Aperto al pubblico nel 2011, MagicLand è il più grande Parco Divertimenti Tematico del Centro-Sud Italia. Offre 39 attrazioni per coraggiosi, per famiglie e per bambini, 2 teatri, il planetario più grande d’Europa, uno spettacolo di fontane danzanti unico in Italia. Tre ristoranti, otto chioschi, quattro bar, sei negozi e numerosi servizi completano l’esperienza di intrattenimento. “La Capitale del Divertimento” si estende su una superficie di 600.000 m2 ed ospita oltre 17.000 piante. Inoltre, grazie ad accordi con società del settore fotovoltaico, il 75% del fabbisogno energetico di MagicLand proviene da fonti rinnovabili.

Dal dicembre del 2018 è di proprietà Pillarstone Italy, la piattaforma fondata nel 2015 da KKR per supportare le banche italiane nella gestione delle proprie esposizioni verso asset non core e underperforming attraverso il miglioramento della performance e del valore dei business sottostanti. In tale strategia si colloca il piano di investimenti quinquennale annunciato del valore di 40 milioni di euro, con l’obiettivo di rilanciare il Parco Divertimenti sviluppandone le elevate potenzialità.