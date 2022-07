Inside scelta da DEM: sviluppo di attività Digital e Social Marketing nel B2B

DEM Spa è un’azienda dinamica e innovativa che opera nel settore della laminazione a freddo dei materiali ferrosi e non ferrosi.

Grazie alla lunga esperienza nel settore DEM sviluppa e realizza soluzioni per la trasformazione di materiali al fine di ottenere profili lisci o nervati da vergella.

Gli impianti prodotti vengono utilizzati a livello mondiale all’interno dei più svariati settori, principalmente automobilistico, tessile, arredamento, elettrodomestici ed edile.

Per rafforzare la propria brand identity e implementare le potenzialità commerciali all’interno dei mercati di riferimento DEM ha scelto Inside, agenzia ai vertici nazionali per quanto riguarda il marketing e la comunicazione B2B, grazie anche all’esperienza del CEO e Responsabile Strategico Luca Targa (nella foto).

I punti di forza di Inside sono rappresentati da una competenza maturata in 37 anni di specializzazione nel settore e nella consulenza integrata, grazie a 70 professionisti e 9 aree interne che coprono l’intera gamma dei servizi a supporto delle imprese.

Ulteriore plus dell’agenzia indipendente, associata UNA, è dato da un’organizzazione strutturata al servizio delle aziende, con un project manager dedicato, in grado di coordinare le risorse interne e rapportarsi con il cliente in ogni fase del progetto, dall’avvio, alla consulenza e ai report progressivi, fino alla conclusione del percorso di sviluppo, con il raggiungimento dei risultati.

L’attività ha preso il via con uno studio approfondito sul cliente attraverso una desk research, un’analisi estremamente particolareggiata, compiuta dagli specialist di Inside per fotografare nel dettaglio il mercato, i competitor e definire le buyer personas più idonee per l’azienda con l’elaborazione e la definizione del piano strategico.

A seguito di ciò Inside si occuperà di tutta la comunicazione digitale del cliente dall’ottimizzazione del sito e la sua promozione, alla gestione dei canali social, all’attività di advertising e profilazione.

Al fine di massimizzare il ROI, e in di piena trasparenza, il progetto viene sviluppato sulla base della Formula-Inside a garanzia del ritorno dell’investimento (ROI).