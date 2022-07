SERVIZI ITALIA esercita l’opzione per l’acquisizione di un ulteriore 25% del capitale della controllata Steritek S.p.A.

Servizi Italia S.p.A. (“Servizi Italia”), società quotata al segmento Euronext STAR Milan di Borsa Italiana e leader in Italia nel settore dei servizi integrati di noleggio, lavaggio e sterilizzazione di materiali tessili e strumentario chirurgico per le strutture ospedaliere, rende noto di aver perfezionato l’acquisto – mediante esercizio dell’opzione call spettante a Servizi Italia –di un ulteriore 25,0% del capitale sociale di Steritek S.p.A. (“Steritek” o la “Società”), primario operatore italiano nell’offerta di servizi di convalida e di controllo sistematico dei processi di sterilizzazione e dei sistemi di lavaggio di strumenti chirurgici, nonché nell’offerta di servizi accessori per strutture sanitarie pubbliche e private, arrivando a detenere il 95,0% del capitale della Società. Il corrispettivo del 25,0% del capitale sociale di Steritek è risultato pari a Euro 1,34 milioni. La definizione del prezzo si è basata sui risultati 2020 e 2021 oggetto di revisione legale e sulla posizione finanziaria netta della Società alla data d’esercizio dell’opzione call. L’operazione fa seguito a quanto comunicato in data 5 settembre 2017 e si concretizza con le medesime finalità che consentiranno a Servizi Italia di arrivare a detenere il 100% della Società, scomponendo l’acquisizione del capitale residuo delle quote di Steritek in due momenti: i. Acquisizione del 25,0% del capitale della Società tramite esercizio di opzione di acquisto (call); ii. Assegnazione a Servizi Italia e al venditore, detentore del residuo 5,0% del capitale sociale di Steritek e Amministratore Delegato della Società, di opzioni rispettivamente di acquisto (call) e di vendita (put), finalizzate a consentire a Servizi Italia di arrivare a detenere la totalità del capitale della Società entro 4 anni (2026) oppure entro 7 anni (2029). Il posticipato acquisto del residuo 5,0% delle quote del capitale della Società è finalizzato a consolidare ulteriormente il proficuo rapporto di partnership tra Servizi Italia e il venditore. Il prezzo di esercizio delle opzioni put/call, che consentiranno a Servizi Italia di acquisire il restante 5,0%, sarà calcolato sulla base dei risultati registrati dalla Società nel corso dell’ultimo biennio antecedente la data di esercizio delle opzioni.