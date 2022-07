PITECO, perfezionata l’acquisizione di un ulteriore 5,29% del capitale sociale di Myrios S.r.l.

PITECO (nella foto, l’a. d. Paolo Virenti), società quotata sul mercato MTA e player di riferimento nel settore del software finanziario, comunica che in data 12 luglio 2022 ha perfezionato l’acquisizione di una ulteriore partecipazione pari al 5,29% del capitale sociale di Myrios S.r.l. (“Myrios”), detenuta da Alessandro Gribaldo. La partecipazione complessivamente detenuta da Piteco in Myrios sale così dal 60,85% al 66,14%.

L’acquisto di tale ulteriore partecipazione è in esecuzione delle opzioni di vendita (put) previste in favore degli azionisti di minoranza di Myrios all’interno del patto parasociale sottoscritto nell’ottobre 2018, in occasione dell’acquisizione del 56% di Myrios, come già comunicato al mercato in data 10 ottobre 2018. Le opzioni put sono esercitabili nel periodo intercorrente tra l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 e l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024.

Il corrispettivo dell’acquisizione è stato convenuto in un importo pari a Euro 734.360,00, integralmente corrisposto da Piteco.