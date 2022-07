Matica Fintec, closing dell’operazione di acquisizione del 100% delle due società del Gruppo giapponese AI Holdings Corporation

Matica Fintec S.p.A. (nella foto Sandro Camilleri, Amministratore Delegato), PMI Innovativa quotata sul mercato Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., attiva nella progettazione, produzione e commercializzazione di sistemi altamente tecnologici per l’emissione di card digitali destinate a Istituzioni Finanziarie e Governative, facendo seguito a quanto comunicato in data 25 maggio 2022, rende noto che in data odierna, è avvenuto il closing relativo all’acquisizione delle quote di partecipazione rappresentative del 100% del capitale sociale delle due società del Gruppo giapponese AI Holdings Corporation (“AIH”), ovvero CTC (Card Technologies Corp), società di diritto statunitense, a sua volta controllante al 100% di UBIQ (NBS Technologies (US) Inc.) (congiuntamente “Società Acquisite”).

Il corrispettivo complessivo dell’operazione è stato pagato in data odierna in parte in cash e in parte in azioni. L’importo in denaro, pari a USD 1,5 milioni (pari a Euro 1,5 milioni circa), è stato finanziato attraverso mezzi propri, mentre per quanto riguarda la componente azionaria, l’accordo tra le parti prevede il pagamento in parte con azioni proprie e in parte con azioni di nuova emissione, quest’ultime rivenienti dalla parziale esecuzione della delega ad aumentare il capitale sociale, concessa dall’assemblea dei soci al consiglio di amministrazione (cfr. comunicato stampa del 07 luglio 2022). Con riferimento a quest’ultimo aspetto, sono state quindi emesse n. 183.991 nuove azioni ordinarie, anch’esse dematerializzate, senza indicazione del valore nominale, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni in circolazione alla data di emissione; l’emissione delle nuove azioni ordinarie, unitamente al trasferimento di n. 351.000 azioni proprie detenute in portafoglio, porterà AIH a detenere complessivamente n. 534.991 azioni, rappresentative del 5% del capitale sociale di Matica Fintec ad esito dell’operazione.

Il corrispettivo della componente azionaria, fissando in Euro 2,23 (prezzi registrati nella seduta di mercato chiusa al 05 luglio 2022) il prezzo di emissione delle nuove azioni e in Euro 1,9256 (valore medio di acquisto) il prezzo di cessione delle azioni proprie, è stato pari a Euro 1,1 milioni circa che, sommato agli Euro 1,5 milioni circa della componente in denaro, ha portato ad un controvalore complessivo per il 100% del capitale sociale di CTC, pari a Euro 2,6 milioni circa. Tale corrispettivo è stato ritenuto congruo anche in considerazione della valutazione riportata nella relazione di stima del 100% del capitale sociale di CTC, predisposta ai sensi dell’art. 2343- ter, comma 2, lett. b, del Codice Civile, la quale ha valutato il 100% del capitale sociale della società target in un valore economico di Euro 2,9 milioni circa.

L’operazione ha una valenza strategica di grande rilievo in quanto completa l’offerta di Matica Fintec, consentendo di offrire una soluzione bundle Hardware & Software per i settori di

riferimento: Banking e Digital-ID. Questo da un lato consente di integrare una parte rilevante della catena del valore e dall’altro crea un’offerta “chiavi in mano” ed in grado di fidelizzare il cliente con il mondo delle tecnologie Matica Fintec. La disponibilità di una soluzione di Mobile Payment, in fase di certificazione EMV (Europay Mastercard Visa), consentirà poi di ampliare ulteriormente il portafoglio di offerte nel settore banking di Matica Fintec.

Come riportato nel comunicato stampa dello scorso 25 maggio 2022, si ricorda che le Società Acquisite hanno conseguito ricavi aggregati al 30 giugno 2021 (ultimo esercizio fiscale) pari a $ 4,56 milioni e una posizione finanziaria netta positiva (cassa) pari a $ 0,693 milioni. Nei nove mesi dell’esercizio fiscale in corso (Luglio 2021 – Aprile 2022) i ricavi aggregati hanno già superato il risultato dell’esercizio precedente raggiungendo $ 4,65 milioni, e la posizione finanziaria netta risulta sempre positiva (cassa) pari a $ 0,631 milioni.

Infine, Matica Fintec, ai sensi della Disciplina sulla Trasparenza e dell’art. 17 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, rende noto di aver ricevuto in data odierna, da parte di AI Holdings Corporation (“AIH”), la comunicazione del raggiungimento della soglia di rilevanza del 5% del capitale sociale di Matica, per effetto dell’operazione sopra descritta.