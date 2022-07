Gli “Startup Awards” di Stellantis premiano sette partnership tecnologiche e innovazioni di altissimo livello

In occasione della prima edizione dell’evento Stellantis Startup Awards, Stellantis N.V. ha premiato ieri sette startup tecnologiche dalle prestazioni straordinarie, riconoscendo il valore della collaborazione tra l’azienda e le migliori startup partner in sette diversi settori verticali. Assegnati nel corso di un evento digitale, gli Stellantis Startup Awards dimostrano inoltre l’impegno dell’azienda nel perseguire l’obiettivo del piano Dare Forward 2030 di adottare idee rivoluzionarie e innovazioni incentrate sul cliente per offrire a tutti una mobilità pulita, sicura e conveniente.

“Le nostre partnership innovative e la dedizione, la passione e il talento dei nostri dipendenti, stanno rapidamente accelerando la nostra trasformazione in un’azienda tecnologica di mobilità sostenibile”, ha dichiarato Carlos Tavares, nella foto, CEO di Stellantis. “I partner delle startup e i progetti pilota presentati oggi dimostrano che una mentalità imprenditoriale e l’innovazione orientata ai risultati possono fare la differenza e offrire un reale vantaggio ai clienti, alla società e a Stellantis.”

In linea con l’approccio digitale dell’evento Startup Awards, i top executive di Stellantis, tra cui il Chief Technology Officer Ned Curic, hanno consegnato a ciascuno dei finalisti un trofeo personalizzato sotto forma di gettone non fungibile (NFT). Creato dallo Stellantis Design Studio, l’NFT è un’interpretazione artistica di mani intrecciate che simboleggia l’idea che, in tempi burrascosi, le idee trionfano.



I progetti dello Stellantis Startup Awards 2022