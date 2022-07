Saipem, conclusa l’offerta in opzione dell’aumento di capitale

Saipem S.p.A. (nella foto, l’a. d. Francesco Caio) comunica che si è concluso il periodo per l’esercizio dei diritti di opzione relativi all’offerta di n. 1.974.327.430 azioni ordinarie Saipem di nuova emissione (le “Nuove Azioni”) rivenienti dall’aumento di capitale a pagamento, in via inscindibile, per un importo comprensivo di sovrapprezzo di Euro 1.999.993.686,59 (ammontare risultante dall’arrotondamento per difetto di Euro 2 miliardi a seguito della determinazione del prezzo di offerta e del numero di azioni oggetto della medesima), deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 21 giugno 2022, in esecuzione della delega allo stesso attribuita ai sensi dell’art. 2443 cod. civ. dall’Assemblea Straordinaria del 17 maggio 2022 (l’“Aumento di Capitale”).

Durante il periodo di offerta in opzione, iniziato il 27 giugno 2022 e conclusosi alle ore 13:00 dell’11 luglio 2022, estremi inclusi (il “Periodo di Opzione”), sono stati esercitati n. 14.498.312 diritti di opzione per la sottoscrizione di n. 1.377.339.640 Nuove Azioni, pari a circa il 70% del totale delle Nuove Azioni, per un controvalore complessivo pari a Euro 1.395.245.055,32.

Al termine del Periodo di Opzione risultano, pertanto, non esercitati n. 6.284.082 diritti di opzione (i “Diritti Inoptati”), relativi alla sottoscrizione di n. 596.987.790 Nuove Azioni, corrispondenti a circa il 30% del totale delle Nuove Azioni, per un controvalore complessivo pari ad Euro 604.748.631,27.

I Diritti Inoptati saranno offerti da Saipem su Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“Euronext Milan”), ai sensi dell’art. 2441, comma 3, cod. civ., per il tramite di UniCredit, nelle sedute del 12 luglio 2022 e 13 luglio 2022 (l’“Asta dell’Inoptato”), salvo chiusura anticipata dell’offerta in caso di vendita integrale dei Diritti Inoptati nella seduta del 12 luglio. Nell’ambito dell’Asta dell’Inoptato, i Diritti Inoptati saranno offerti con codice ISIN IT0005497067.

Nel corso della seduta del 12 luglio 2022 sarà offerto l’intero quantitativo dei Diritti Inoptati e nella seduta del 13 luglio 2022 saranno offerti i Diritti Inoptati eventualmente non collocati nella seduta precedente.

I Diritti Inoptati potranno essere utilizzati per la sottoscrizione delle Nuove Azioni, al prezzo di Euro 1,013 per Nuova Azione da imputarsi quanto a Euro 0,021 a capitale sociale e quanto a Euro 0,992 a sovrapprezzo, nel rapporto di n. 95 Nuove Azioni per ogni Diritto Inoptato.

L’esercizio dei Diritti Inoptati acquistati nell’ambito dell’Asta dell’Inoptato e, conseguentemente, la sottoscrizione delle Nuove Azioni dovranno essere effettuati, a pena di decadenza, tramite gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A., in ogni caso, entro e non oltre le ore 14:00 CEST del 14 luglio 2022.

Si ricorda che sia le Nuove Azioni sottoscritte entro la fine del Periodo di Opzione sia le Nuove Azioni sottoscritte durante l’Asta dell’Inoptato, sempre che l’Aumento di Capitale risulti integralmente sottoscritto, saranno accreditate sui conti degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A. con codice ISIN non negoziabile IT0005497273 entro il termine della giornata contabile del 15 luglio 2022. Le Nuove Azioni assumeranno codice ISIN IT0005495657 regolare pari a quello delle azioni ordinarie Saipem attualmente in circolazione e saranno disponibili per la liquidazione in data 19 luglio 2022, fatte salve modifiche del calendario finanziario.

Nel rispetto degli impegni assunti, gli azionisti Eni S.p.A. (“ENI”) e CDP Industria S.p.A. (“CDP Industria”) hanno sottoscritto tutte le Nuove Azioni loro spettanti in proporzione alle partecipazioni rispettivamente detenute in Saipem, complessivamente pari a circa il 44% dell’Aumento di Capitale.

Si ricorda inoltre che, in data 21 giugno 2022, la Società ha sottoscritto il contratto di garanzia (c.d. underwriting agreement) relativo all’operazione di Aumento di Capitale. In particolare, BNP PARIBAS, Citigroup, Deutsche Bank, HSBC, Intesa Sanpaolo e UniCredit (in qualità di joint global coordinators) (i “Joint Global Coordinators”) e ABN AMRO, Banca Akros – Gruppo Banco BPM, Banco Santander, Barclays, BPER, Goldman Sachs International, Société Générale e Stifel (in qualità di joint bookrunners) (i “Joint Bookrunners” e, unitamente ai Joint Global Coordinators, i “Garanti”), si sono impegnati a sottoscrivere, secondo i termini e le condizioni previsti dal contratto di garanzia, le Nuove Azioni non sottoscritte al termine dell’Asta dell’Inoptato fino a un importo massimo complessivo pari a circa Euro 1.119,5 milioni, equivalenti alla differenza tra il valore complessivo dell’Aumento di Capitale e il valore delle Nuove Azioni oggetto dell’impegno di sottoscrizione di Eni e CDP Industria.