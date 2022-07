Dazn, potenziato il servizio Customer Care

Dazn potenzia il proprio Customer Care introducendo in Italia il servizio in persona. Dalla seconda metà di luglio, l’utente potrà infatti richiedere assistenza a un operatore chiamando il numero telefonico o utilizzando il canale WhatsApp dedicato all’assistenza clienti, entrambi attivi durante la settimana e in occasione delle giornate di Campionato, a copertura della trasmissione dei principali eventi sportivi.

“La nuova Customer Care Experience implementata da Dazn – si legge in una nota – si inserisce all’interno del più ampio piano di investimenti in innovazione digitale previsti per rendere l’esperienza del consumatore ancora più flessibile e smart” e risponde “in maniera completa alle richieste formulate da Agcom”.

“Lo streaming di eventi live, di cui Dazn è leader a livello mondiale, sta rivoluzionando abitudini, comportamenti e standard di servizio. Ancora una volta l’Italia gioca un ruolo cruciale e di apripista, il nuovo servizio clienti in persona rappresenta infatti un caso unico per il gruppo Dazn al mondo e assumerà un ruolo cruciale per il consolidamento dell’educazione allo streaming in diretta. Gli investimenti che stiamo facendo confermano la centralità che il cliente riveste per le nostre strategie di business. Continueremo a lavorare per offrire esperienze sempre migliori ai nostri cutenti” ha commentato Stefano Azzi, nella foto, CEO Dazn Italia. “L’Impegno profuso in questi mesi si sta concretizzando attraverso una serie di importanti investimenti realizzati tra cui l’integrazione delle nuove modalità del servizio di assistenza clienti che saranno disponibili in vista dell’avvio della prossima stagione del campionato di calcio di Serie A. Grazie anche all’interazione costruttiva avviata con Agcom, abbiamo integrato, rafforzandole, diverse modalità di assistenza digitale per offrire ai clienti DAZN un’esperienza ancora più semplice, immediata e flessibile. Un lavoro importante che stiamo portando avanti in questa fase di trasformazione e di sfida per la nostra azienda.” sottolinea Romano Righetti, General Counsel Dazn Italia. Dalla seconda metà di luglio gli utenti potranno quindi usufruire del servizio clienti attraverso le seguenti modalità: Numero telefonico +39 02 8295 8308 attivo durante la settimana dal lunedì al venerdì dalle ore 14:00 alle 23:00 e nei weekend dalle ore 12:00 alle 23:00, garantito in occasione delle partite di Campionato ed a copertura della trasmissione dei principali eventi sportivi. Canale WhatsApp dedicato all’assistenza clienti: il numero è +39 3406473487 disponibile dal lunedì alla domenica dalle ore 8:00 alle ore 23:00. Sezione Help disponibile sul sito web dazn.com. Chat: il cliente potrà contattare Dazn per eventuali problemi tecnici o per qualsiasi altro motivo selezionando l’opzione “Chatta con noi” dalla pagina Guida o raggiungibile tramite il link Dazn.com/help