Havas PR con il progetto “Sextember” per Durex si aggiudica il Grand Award ai Touchpoint Awards Engagement 2022

Il progetto “Sextember – Il Mese della Salute Sessuale” firmato dall’agenzia Havas PR per Durex si è aggiudicato la terza edizione dei Touchpoint Awards Engagement, i premi che Oltre La Media Group dedica ai migliori progetti negli ambiti Pr, Digital, Live Communication, Experience Design, Branded Entertainment, Promo, Employer Branding e Comunicazione Interna, Loyalty e Influencer Marketing.

L’evento si è tenuto a Milano presso il Teatro di Fabbrica di Lampadine, spazio che rappresenta anche la casa dell’ecosistema editoriale Touchpoint. L’appuntamento è stato anche trasmesso in diretta streaming su OltreLaMedia.tv.

La consegna del trofeo, disegnato da Maestro Ugo Nespolo, è arrivata al termine di una cerimonia di premiazione che ha visto sfilare sul palco il meglio della produzione creativa italiana dell’ultimo anno, eccellenze selezionate da una giuria di esperti dalla doppia anima “creativity & business”, rappresentativa del mondo delle agenzie e di quello delle aziende. L’Award premia la capacità di ingaggio e il più efficace utilizzo dei diversi touchpoint con un focus su tutte le attività volte a guidare la fedeltà, la crescita e la partecipazione del target di riferimento.

A tenere le redini della serata Debora Rosciani, bestsellerista, giornalista e speaker di Radio 24. Durante la cerimonia dei Touchpoint Awards sono stati consegnati 23 riconoscimenti, fra Premi di Categoria e Menzioni della Giuria. Proprio fra coloro che hanno ricevuto un premio di categoria è stato eletto il vincitore del Grand Award, votato dal pubblico in sala e collegato in streaming.

Nel corso della cerimonia sono stati anche consegnati due riconoscimenti speciali assegnati dall’editrice Oltre La Media Group e dalla redazione di Touchpoint. Il Premio Speciale Touchpoint “Customer Engagement” è andato ad A2A Energia e a Settimo Piano per il progetto “A2C” con la seguente motivazione: “Un nuovo canale di comunicazione capace di vivere sul territorio e di portare il brand vicino alle persone. Una piattaforma di business intelligence per monitorare il flusso di informazioni e ottimizzare l’organizzazione. Un progetto che mette al centro una consulenza di qualità per accompagnare i consumatori dal mercato a maggiore tutela al mercato libero, in un settore strategico come quello energetico. Un riconoscimento che premia, fra l’altro, la sinergia fra un’azienda e un’agenzia capaci nel tempo di riscrivere le regole di engagement nel comparto”.

Il Premio Speciale alla “Miglior strategia Omnicanale e di Marketing Automation” è stato assegnato, invece, a magnews. Come recita la motivazione, l’Award è stato conferito “per la facilità di implementazione e di utilizzo, grazie all’ottima User Experience, della piattaforma magnews per la strategia di marketing automation, e per la possibilità di monitorare gli obiettivi di business con dashboard in grado di misurare per performance di progetto, oltre che per i diversi canali di contatto con i quali magnews può integrarsi, come LinkedIn, Facebook, Google, Telegram e WhatsApp”. Un esempio virtuoso, in tal senso, è stato il lancio del nuovo canale di contatto di Fondazione Telethon per i donatori più fidelizzati, WhatsApp 4 Business, con gestione interna ed esterna a magnews con t.bd, che ha permesso a Fondazione Telethon di consolidare e “rinnovare” la relazione con i propri donatori regolari attraverso un diverso touchpoint. L’implementazione ha portato a un open rate del 45% della DEM di lancio, a 2.200 click sul click-to-chat e 1.440 donatori che hanno poi effettivamente scritto in chat. Inoltre, sono state programmate due DEM di acquisizione di consensi sul canale specifico che hanno portato al risultato di 6.600 consensi acquisiti per la piattaforma più utilizzata dal non profit.

Il prossimo appuntamento con i premi di Oltre La Media Group è fissato per il 24 novembre con la cerimonia dei Touchpoint Awards Strategy, riconoscimento dedicato al Brand Positioning e alla costruzione delle più efficaci Strategie di Comunicazione.