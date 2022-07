Roma, stanziati 18 mln per lavori su 100 chilometri di strade 

Diciotto milioni di euro per il rifacimento del “pacchetto” stradale, cioè di binder e sottofondo, di circa 100 chilometri di viabilità comunale ammalorata, se si considera la somma delle corsie per senso di marcia.

A distanza di meno di un mese dalla pubblicazione del decreto-legge n. 68 del 2022, che dà la possibilità al Comune di Roma (nella foto, il sindaco Roberto Gualtieri) di sottoscrivere convenzioni con l’Anas per la manutenzione delle pavimentazioni stradali, la Giunta capitolina ha approvato un provvedimento che interviene in modo significativo sulla viabilità cittadina.

Ai 14 milioni di euro, oggetto di apposito emendamento alla variazione di bilancio, si aggiungono 4 milioni di euro di risorse ordinarie, raggiungendo così l’importo complessivo di 18 milioni di euro.Con questa prima tranche di finanziamenti si interverrà sulla viabilità più ammalorata di nove Municipi, a partire da quelli dove si sono verificati gli incendi. In primis via di Malagrotta poi strade come via della Pisana, via di Ponte Galeria, via di Casal Selce, via della Storta, via Casal del Marmo, e via Boccea. Si è poi ritenuto necessario provvedere anche al rifacimento della pavimentazione di alcuni tratti stradali più interni alla città come viale Parioli, viale Pilsudski e viale dei Quattro Venti, tenuto conto che solo nel mese di agosto, con un transito veicolare molto limitato, è possibile intervenire su zone tanto trafficate.

“Si tratta – dichiara l’assessore ai Lavori pubblici e alle Infrastrutture di Roma Capitale, Ornella Segnalini – di un anticipo della ancora più vasta operazione di manutenzione straordinaria, prevista a valere sulle risorse del Giubileo, attraverso la quale, grazie all’iniziativa del sindaco Gualtieri, sensibile al problema manutentivo, e tramite il supporto dell’Anas, la Capitale si prepara da subito all’evento del 2025, mettendo in sicurezza la maggior parte delle strade di penetrazione e di grande viabilità”.