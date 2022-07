Costamp Group, sottoscritto un contratto di affitto con contestuale proposta irrevocabile e condizionata per l’acquisto dell’attività di Jolly Stampi

Costamp Group (MOLD IM), società quotata su Euronext Growth Milan specializzata nella costruzione di stampi per la componentistica di precisione per il settore automotive, comunica di aver sottoscritto in data odierna un contratto di affitto con contestuale proposta irrevocabile e condizionata per l’acquisto dell’attività di Jolly Stampi S.r.l.. Jolly Stampi è un’azienda fondata nel 1974 specializzata in produzione di stampi per materie plastiche, con una predilezione alla pressocolata. La denominazione della società deriva dalla flessibilità, che si manifesta fin dalla fase di progettazione, nel fornire soluzioni efficaci per la soddisfazione delle aspettative del cliente. Nel tempo Jolly Stampi, anticipando le richieste del mercato, si è attrezzata per la costruzione di stampi per la pressocolata di getti in alluminio e magnesio. Dal 2002 la società ha iniziato anche la produzione di stampi di grandi dimensioni, realizzando investimenti strutturali significativi, proseguendo al contempo l’inserimento di macchinari sempre più performanti per gli stampi di dimensioni contenute, non trascurando così le esigenze delle PMI che rappresentano una parte fondamentale della propria clientela. Marco Corti, nella foto, Presidente e Amministratore Delegato di Costamp Group: “Crediamo fortemente in questa operazione, che ci consentirà di aumentare la capacità produttiva per il mercato degli stampi di grandi dimensioni e dei Giga Tools, nostro core business e per meglio soddisfare le richieste dei clienti in termini di consegna e di assistenza.” Il contratto di affitto riguarda i macchinari, le attrezzature, l’immobile e i dipendenti attualmente in forza di Jolly Stampi, avrà la durata di due anni e prevede un canone annuale di Euro 600.000, da pagarsi con cadenza mensile anticipata. Nell’operazione di affitto e successivo acquisto non sono compresi crediti e debiti commerciali, che resteranno in capo alla Jolly Stampi. Relativamente alla contestuale proposta irrevocabile e condizionata per l’acquisto dei beni oggetto dell’affitto il valore è di € 6.400.000, a cui sottrarre l’80% dei canoni già pagati e mediante accollo del debito maturato da Jolly Stampi nei confronti dei dipendenti sino alla data di inizio del contratto di affitto. L’operazione sarà finanziata mediante utilizzo di risorse finanziarie disponibili.