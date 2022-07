Roma, il 6 luglio sarà tempo del Clean Innovation Day

Si terrà mercoledì 6 luglio 2022, a Palazzo Ferrajoli (Piazza Colonna, 355), dalle ore 10:00 alle ore 14:00, il “Clean Innovation Day” di CLAUDIT. L’incontro si focalizzerà sul tema dell’igiene e della sicurezza, nonché sull’importanza di controlli e di dispositivi nel periodo post pandemia.

L’evento è organizzato da FMSpecialist Srl e da Ares Srl, con il patrocinio di Confassociazioni – Pubblic Affairs, HCMR – Associazione Scientifica Hospital & Clinical Risk Manager e dell’Istituto Milton Friedman.

Tra i media partners si annoverano AgenParl e Radio Radicale.

L’incontro sarà moderato dal Direttore Esecutivo dell’Istituto Milton Friedman, Alessandro Bertoldi, alla presenza del Direttore Tecnico Scientifico, nonché Direttore Qualità di FMSpecialist Srl, Maurizio Vetrò.

Tra gli illustri ospiti presenti: il Capo del Corpo Sanitario Aeronautico, Generale Ispettore Giuseppe Ciniglio Appiani; il Direttore dell’Istituto di Medicina Aerospaziale di Roma, Brigadier Generale Pietro Perelli; il Presidente di HCRM, Alberto Firenze; il Segretario della Commissione Affari Sociali alla Camera dei Deputati, On. Fabiola Bologna; il Capogruppo di Forza Italia in Commissione Affari Sociali alla Camera dei Deputati, On. Roberto Bagnasco; il membro della Commissione Affari Sociali alla Camera dei Deputati, On. Maria Teresa Baldini; il Consigliere Regionale del Trentino Alto Adige, Alessia Ambrosi.

Interverranno per sostenere l’importanza e la necessità del servizio offerto da CLAUDIT: FMSpecialist con l’Ideatore, Claudio Campion; Ares Srl, Maica Fantini e Andrea Marini; il Dirigente Medico e Segretariato Generale del Ministero della Salute, Ulrico Angeloni; il Capo del Centro Aeromedico Specialistico Istituto di medicina Aerospaziale, Marco Lastilla; il già Dipartimento Igiene del Lavoro ISPESL, già Dipartimento Innovazioni Tecnologiche INAIL e della Scuola di Medicina e Chirurgia Università di Napoli Federico II, Roberto Lombardi; il Dirigente Medico e Clinical Risk Manager dell’Azienda USL Toscana Centro, Francesco Venneri ed il Procuratore Capo della Repubblica al Tribunale di Vibo Valentia, Camillo Falvo.

Al termine dell’evento buffet con aperitivo.

Si raccomanda ai partecipanti di attenersi alle norme covid vigenti.