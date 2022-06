DIGITAL360: siglata una nuova acquisizione per il 51% delle quote di Del Monte & Partners Comunicazione, società specializzata in MarTech e SalesTech

DIGITAL360 S.p.A. (nella foto, il direttore generale Enzo Greco), PMI innovativa quotata sul mercato Euronext Growth Milan (già AIM Italia), comunica di aver siglato un accordo per l’acquisizione di una quota pari al 51% della società Del Monte & Partners Comunicazione s.r.l. (“Del Monte”). Delmonte è una società che negli anni si è specializzata nelle soluzioni digitali a supporto del marketing e delle vendite B2B (MarTech e SalesTech), tra i primi partner italiani di Hubspot, società software leader nel mondo in questo ambito e quotata al Nasdaq. Il mercato Martech e Salestech sta assumendo una rilevanza sempre maggiore sia a livello italiano che internazionale, anche a seguito dell’accelerazione derivante dal periodo di pandemia, che ha spinto le imprese B2B ad un ripensamento in chiave digitale dei principali processi legati al marketing e alle vendite. Con l’ingresso di Delmonte in DIGITAL360 nasce il più grande polo italiano focalizzato su Martech e Salestech B2b basato su piattaforma Hubspot, che già oggi può contare su Annual Recurrent Revenues pari ad oltre 6,4 mln di euro con 274 piattaforme implementate e su un competence center costituito da oltre 80 specialisti, con oltre 280 certificazioni Hubspot acquisite. L’acquisizione di Delmonte rafforza anche il team imprenditoriale dell’area Martech e Salestech di DIGITAL360: le competenze di Luciano Tolomei e di Francesco Antonibon, fondatori di Delmonte, si aggiungono a quelle di Davide Marasco, entrato nel gruppo con Effetto Domino nel 2018 e di Massimo Calabrese entrato a inizio 2022 con Digital Sales. L’acquisizione di Del Monte avviene in due fasi: • la prima, conclusa in data odierna, per mezzo della sottoscrizione per cassa di un aumento di capitale di Del Monte per 0,24 milioni di euro riservato a favore di DIGITAL360, con il quale DIGITAL360 ha acquisito il 35,3% delle quote sociali; • la seconda, da perfezionarsi successivamente alla data di chiusura del bilancio di esercizio dell’anno 2022, per mezzo della quale DIGITAL360 acquisirà il residuo 15.7% delle quote sociali e che la porterà a possedere il 51% di Del Monte. Il prezzo di questa seconda cessione è stato determinato in un importo che varia da un minimo di 0,18 milioni fino a un limite di 0,25 milioni, a seconda dei risultati ottenuti della società nell’esercizio 2022.