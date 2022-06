Nasce Nomisma Mare per studio e analisi settore

Il consiglio di amministrazione di Nomisma spa ha deliberato la nascita di una divisione dedicata all’analisi e lo studio di tutti gli aspetti delle attività economiche, produttive, commerciali, turistiche, energetiche e di ricerca direttamente interconnesse con il mare.

Si chiama Nomisma Mare e sarà guidata da un comitato di indirizzo presieduto da Gianluca Galletti, composto da presidente e amministratore delegato di Nomisma, Piero Gnudi e Luca Dondi, dall’ex amministratore delegato di Fincantieri Giuseppe Bono (nella foto) e da Massimo Ponzellini.

Segretario Marco Mercatili, global coordinator Bruno Dardani. “Nomisma Mare si proporrà come partner privilegiato per analizzare, specie in chiave internazionale e quindi attraverso una rete di partnership, le problematiche, le tematiche e le opportunità di un comparto che sino a oggi è stato in Italia cronicamente sottovalutato” spiega una nota. La nuova branch sarà presentata ufficialmente il 14 luglio a Bologna.

ANSA