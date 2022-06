DIGITAL360, siglato accordo vincolante per l’acquisizione del 51% delle quote di Methodos,

DIGITAL360 S.p.A. (nella foto, il direttore generale Enzo Greco), PMI innovativa quotata sul mercato Euronext Growth Milan, comunica di aver siglato in data odierna un accordo vincolante per l’acquisizione del 51% del Gruppo Methodos. Nello specifico l’operazione prevede l’acquisizione indiretta del 51% delle quote delle società Methodos S.p.a. e Accompany S.r.l. (rilevate per il tramite dell’acquisizione del 100% della holding Methodos Group S.p.a.) e il 51% della società Digital Attitude S.r.l. (di cui il 28% circa rilevato indirettamente tramite Methodos Group S.p.a. e per il restante 23% circa acquisito direttamente da altri soci venditori). Methodos è una società storica con un marchio noto e un posizionamento di rilievo nella consulenza organizzativa, con particolare riferimento alla gestione del cambiamento organizzativo e culturale delle aziende. Nata nel 1979 a Milano, Methodos ha recentemente ampliato il proprio perimetro di business tramite le controllate Digital Attitude e Accompany, attive, rispettivamente, nel mercato delle piattaforme software a supporto dei cambiamenti comportamentali (Digital Coach e Digital Adoption Platform) e nel supporto alla trasformazione digitale. L’offerta di Methodos comprende servizi a supporto del cambiamento organizzativo e della trasformazione digitale nelle organizzazioni, per migliorare, diffondere e condividere la cultura ed il mindset del cambiamento aziendale in collaboratori e manager, in coerenza con le strategie organizzative. Il Gruppo vanta una organizzazione qualificata, con più di 60 risorse altamente specializzate, un team di professionisti con background eterogenei, da economia e ingegneria a scienze umane, design e architettura. Con questa acquisizione DIGITAL360 amplia la sua presenza nel mercato dell’advisory, anche basato su piattaforme tecnologiche (cosiddetto Consultech), a supporto del cambiamento organizzativo e della trasformazione digitale nelle organizzazioni, mercato in forte crescita per effetto anche dell’impulso dato dalla pandemia e dai piani di rilancio e rinnovamento dell’economia post emergenza (PNRR). In particolare, dall’unione di DIGITAL360 e Methodos nasce un polo di eccellenza in grado di supportare le aziende in tutto il percorso di trasformazione tecnologica, organizzativa, culturale e manageriale legato all’innovazione digitale e alla necessaria adozione di nuove tecnologie, modelli di business e modi di lavorare. L’acquisizione di Methodos contribuirà anche ad accelerare il percorso di crescita dei servizi di consulenza più innovativi ad abbonamento, fortemente basati sull’utilizzo di piattaforme tecnologiche proprietarie (Consultech). Methodos, infatti, tramite Digital Attitude, ha lanciato da quattro anni “HI” (Habit-Inspiring Platform), una piattaforma Software-As-A-Service (SAAS) di Digital Coach intelligente che facilita e rende scalabile e misurabile l’adozione di nuovi strumenti e modelli di lavoro.