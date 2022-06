Vodafone presenta le nuove offerte

Ray-Ban Stories in esclusiva nei Vodafone Store, nella foto l’a. d. per l’Italia Aldo Bisio, il nuovo “WiFi Ricaricabile” per rimanere connessi anche in vacanza e offerte pensate per i giovani. Sono solo alcune delle novità che Vodafone dedica a tutta la famiglia con l’arrivo della stagione estiva: per essere sempre connessi e per poter condividere i momenti che più contano.

Dal 27 giugno, in esclusiva in tutti i Vodafone Store d’Italia, saranno disponibili per i clienti Vodafone i Ray-Ban Stories, gli innovativi smart glasses di ultima generazione nati dalla collaborazione tra EssilorLuxottica e Meta, che permettono di catturare foto e video, ascoltare musica, ricevere chiamate e condividere i contenuti sui social.

I Ray-Ban Stories integrano tecnologie smart quali dual camera, auricolari open-ear e ben tre microfoni per riprodurre suoni e voce in alta qualità, il tutto senza rinunciare a stile, comfort ed estetica. Si accompagnano ad una app, Facebook View (per iOS e Android), che permette di importare, editare e condividere in modo semplice su qualsiasi app social installata sul telefono i contenuti acquisiti con gli smart glasses. Grazie alla rete Vodafone – con cui ogni giorno milioni di persone restano in contatto tra di loro e possono lavorare, studiare e divertirsi – sarà dunque possibile condividere i momenti che più contano con i propri cari e con le proprie community social.

I clienti Vodafone potranno acquistare gli smart glasses – modello Wayfarer nero con lente verde G-15 – in comode rate da 11,99€ al mese per 24 mesi (con un contributo iniziale di 29,99€). L’iniziativa rientra nel programma “Vodafone EasyTech” che porta in tutti i Vodafone store la migliore tecnologia sul mercato e la possibilità di acquistarla con soluzioni convenienti.

Tra le novità che Vodafone presenta con l’arrivo della stagione estiva c’è anche “WiFi Ricaricabile”, la nuova soluzione internet dedicata a tutti coloro che desiderano rimanere connessi anche in vacanza. L’offerta WiFi Ricaricabile prevede 300GB al mese per tre mesi a 49,99€. Al termine di questo periodo è possibile attivare un’offerta con 300GB al mese a 27,99€, solo nei mesi in cui se ne ha la necessità. La

stabilità della rete Vodafone e la flessibilità di poter navigare quando e per quanto tempo si vuole, rendono WiFi Ricaricabile la soluzione perfetta per rimanere connessi anche in vacanza o avere la libertà di studiare e lavorare anche nella seconda casa. È possibile acquistare anche il router Wi-Fi Home per connettere facilmente fino a 30 dispositivi.

Per quanto riguarda le nuove offerte, ci sono i giovani al centro delle proposte speciali di Vodafone: per gli under25 è disponibile un’offerta con 100 GIGA al mese a 9,99€ e che include Rete sicura e Vodafone Club, il nuovo servizio di Vodafone che offre ogni mese sconti e vantaggi esclusivi. Gli under16 potranno godere della medesima offerta a 6,99€ al mese, in convergenza con un’offerta di rete fissa.

Infine, ai già clienti di rete fissa Vodafone dedica una nuova offerta che include in un unico pacchetto Family+ e uno smartphone a scelta tra diversi modelli a 14,99€ al mese.