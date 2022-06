Arriva un fine settimana all’insegna dei concorsi di bellezza con Edoardo Raspelli

Stasera a Garlasco (Pavia), nella piazza del Comune, alle 18.30, sono attese le ragazze concorrenti alla selezione di Miss Monnalisa nel Mondo, lo storico concorso di bellezza ideato ed organizzato dal pavese Cesare Morgantini. Dopo il trucco e parrucco, le prove delle coreografie con Valerio Rossetti, la cena, il concorso verrà condotto da Andrea Guasco. Tra le fasce, quella dello sponsor principale, la Daclè Farmaceutici di Paolo Campiglio. Il presidente di giuria, Edoardo Raspelli, nella foto, assegnerà autonomamente una sua fascia (che ha riscosso anche il plauso del grande fotografo Olivero Toscani) quella di “Miss Senza Trucco”.

Domenica a Somaglia (Lodi) al Bar Picchio, alle 18.30, di nuovo un’altra selezione in vista della fase finale.

La finale nazionale del trentennale concorso si terrà da giovedì 8 settembre a sabato 10 settembre a Salsomaggiore Terme all’ antico Grand Hôtel Regina, bellissimo 4 Stelle in stile liberty.

Per iscriversi basta avere dai 15 ai 28 anni ed un’altezza minima di 1.65.Tre le uscite in passerella delle concorrenti, che sfilano davanti ad una giuria di addetti ai lavori sempre presieduta dal Cronista della gastronomia, Edoardo Raspelli ,in abito elegante, casual e costume da bagno. Le serate sono presentate da Andrea Guasco . Le coreografie di Valerio Rossetti e le musiche di Giorgio Sugar Live Piovera . Lo spettacolo di illusionismo e micromagia di Matteo Carraro.

Le serate di solito sono riprese dall’emittente televisiva Telecupole. Iscrizioni al numero 334 7566306 o scrivendo a https://www.facebook.com/missmonnalisanelmondo.Ig https://www.instagram.com/missmonnalisanelmondo/

Info media e ufficio stampa 392.9220030

LE PROSSIME TAPPE

Miss Monnalisa nel Mondo avrà come tappe previste:

Domenica 3 luglio a Catania alla Quercia del Duca

Domenica 10 luglio a Frascaro (Alessandria) nella piazza del Comune

Sabato 16 luglio a Vigliano d’Asti al ristorante Gioia del Palato

Sabato 30 luglio a Ziano Piacentino all’agriturismo Casa Galli

Sabato 6 agosto a Palermo a Villa Filippina