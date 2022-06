Generali, consuntivazione del Piano azionario collegato al mandato 2019-2021 dell’Amministratore Delegato

Si comunica che il 20 giugno u.s. si è concluso il periodo di misurazione della performance del Piano azionario collegato al mandato 2019-2021 del Group CEO Philippe Donnet, nella foto, approvato dall’Assemblea il 30 aprile 2020, i cui termini sono richiamati infra e illustrati in dettaglio nella documentazione assembleare pubblicata sul sito www.generali.com.

Sulla base dei risultati degli indicatori registrati al 31 dicembre 2021 per l’EPS Growth e al 20 giugno 2022 per il TSR (Total Shareholders Return), e verificata la sussistenza di tutte le ulteriori condizioni previste dallo stesso (riportate infra), il Consiglio di Amministrazione del 22 giugno 2022 ha deliberato – in attuazione del Piano – un aumento di capitale ai fini dell’attribuzione gratuita al dott. Philippe Donnet, del 50% delle azioni previste dal Piano (c.d. “Prima Tranche”), pari a n. 239.893 azioni della Società dal valore nominale implicito, inclusive delle azioni aggiuntive determinate in base all’importo dei dividendi complessivamente distribuiti nel corso del triennio di performance, sulla base del meccanismo c.d. “dividend equivalent”. Le azioni attribuite saranno assoggettate per il 50% a un vincolo di indisponibilità per un anno dall’attribuzione.

Decorsi due anni dall’attribuzione delle azioni della “Prima Tranche” e verificate le ulteriori condizioni previste dal regolamento del Piano, potrà essere attribuito il restante 50% delle azioni relative alla “Seconda Tranche” (attualmente pari a n. 239.892 azioni, a cui saranno aggiunte le azioni che saranno determinate in base all’importo dei dividendi complessivamente distribuiti nel corso degli ulteriori due anni di differimento sulla base del citato meccanismo di “dividend equivalent”). Le azioni attribuite saranno assoggettate per il 50% a un vincolo di indisponibilità per un ulteriore anno dall’attribuzione.

L’esecuzione di quanto deliberato è subordinata all’autorizzazione da parte di IVASS delle relative modifiche dello Statuto Sociale.

Si ricorda che i termini del Piano sono stati approvati dall’Assemblea degli Azionisti, prevedendo a favore dell’Amministratore Delegato/Group CEO l’attribuzione gratuita fino a un massimo di n. 690.000 azioni Assicurazioni Generali, al verificarsi delle condizioni e in relazione al grado di raggiungimento degli obiettivi del Piano come di seguito indicati: