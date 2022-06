Caramanico Terme, arriva il picnic con gli amici insetti impollinatori

(di Tiziano Rapanà) In un mondo dominato dall’impero del progresso tecnologico, improntato sul meta-vivere figlio di una reificazione perpetua dei processi naturali, dove anche l’amore diventa un bene di impiego, è bello segnalare un evento che restituisce il contatto vero con la natura. Si terra sabato 25 giugno nella mia adorata Caramanico Terme, nella Contrada San Nicolao. Qui le due eroine di DA come una volta, mitica azienda agricola che è divenuta presidio culturale contro lo strapotere della società dei consumi, vi proporranno un particolare picnic, atto a sostenere l’operato degli insetti impollinatori. Il picnic è parte di un progetto chiamato “Percorso impollinatori” che parte da Cesena per poi raggiungere le più eminenti mete abruzzesi. Questo è un modo nuovo per stare insieme, per creare una linea di supporto dove cittadini e agricoltori possono sperimentare nuovi modi di stare insieme. Non vi fate illusioni, non costruite castelli di fenomenali leccornìe: il cibo ve lo dovete portare da casa e dovete fare in modo che piaccia agli insetti impollinatori, sono loro i reucci della festa. Se non volete sbagliare pietanze, vi consiglio di fare una sbirciatina all’interno del sito percorsoimpollinatori.com: qui potete leggere le dritte offerte del team di ricerca e dell’entomologo Marino Quaranta. La partecipazione è gratuita, dovete però prima prenotarvi a questo link. Abruzzesi, caramanichesi e non, accorrete all’evento e date una mano gli insetti che rischiano l’estinzione. La loro esistenza è fondamentale per la manutenzione degli equilibri del nostro ecosistema.

tiziano.rp@gmail.com