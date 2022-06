Intesa Sanpaolo: accordo strategico con Nexi per le attività di acquiring in Croazia

Intesa Sanpaolo (nella foto, l’a. d. Carlo Messina) rende noto di aver ulteriormente rafforzato la partnership con Nexi, operatore leader nel merchant acquiring a livello internazionale, al fine di ampliare gli ambiti di collaborazione. Il nuovo assetto dei rapporti permetterà di sviluppare le rispettive attività in Croazia.

L’accordo, infatti, segue la realizzazione delle operazioni che hanno avuto ad oggetto la cessione alla stessa Nexi dei rami aziendali di Intesa Sanpaolo e di UBI per le rispettive attività di acquiring e prevede in particolare:

– il trasferimento a Nexi del ramo aziendale di acquiring di PBZ Card d.o.o., controllata croata del Gruppo Intesa Sanpaolo e rientrante nel perimetro della Divisione International Subsidiary Banks;

– l’ampliamento della partnership esclusiva di lunga durata nell’ambito dell’acquiring, già in essere a seguito delle precedenti operazioni, in cui Nexi si conferma partner esclusivo di Intesa Sanpaolo e quest’ultima, mantenendo la relazione con la propria clientela, distribuirà i servizi di acquiring di Nexi.

A fronte della cessione del ramo di acquiring di PBZ Card d.o.o., il gruppo Intesa Sanpaolo riceverà un corrispettivo lordo pari a 180 milioni di euro. Il perfezionamento dell’operazione, atteso entro fine anno, è subordinato all’ottenimento delle consuete autorizzazioni da parte delle autorità competenti.

L’operazione permette a Intesa Sanpaolo di valorizzare adeguatamente l’attività di acquiring oggi svolta internamente e garantisce una ulteriore focalizzazione sull’attività distributiva nell’ambito della Divisione International Subsidiary Banks;

Deloitte Financial Advisory ha assistito Intesa Sanpaolo come advisor industriale e per le attività di due diligence finanziaria. Lo Studio PwC TLS Avvocati e Commercialisti ha agito quale advisor legale, regolamentare e fiscale. Mediobanca Banca di Credito Finanziario ha agito quale sole advisor finanziario.