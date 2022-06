ReeVo, sottoscritto contratto per la distribuzione in italia della tecnologia Cyber Security di Darktrace

ReeVo S.p.A., PMI Innovativa, provider italiano di servizi Cloud & Cyber Security, comunica di aver sottoscritto un contratto per la distribuzione in Italia della tecnologia Cyber Security di Darktrace, leader a livello mondiale nel settore della Cybersecurity – Artificial Intelligence recentemente quotata al mercato LSE (London Stock Exchange). Reevo supporterà Darktrace nella diffusione capillare delle sue soluzioni e della sua tecnologia (già impiegata per l’erogazione dei servizi SOC – Security Operation Center di Reevo) favorendo l’adozione di soluzioni di Cyber Security per le PMI, anche al fine di migliorare le capacità di difesa Cyber del sistema paese. La distribuzione su tutto il territorio italiano contribuirà ad ampliare il numero dei Business Partner di Reevo. Salvatore Giannetto, nella foto, Fondatore e Presidente di Reevo ha così commentato – “Siamo soddisfatti di questo accordo di distribuzione con Darktrace perché testimonia ulteriormente la leadership di Reevo nell’ambito della Cyber Security e la capacità dell’azienda di raggiungere il mercato italiano in maniera efficiente ed efficace, per il tramite del proprio canale di Business Partner”. “Darktrace è lieta di dare il benvenuto a Reevo nella comunità dei partner Darktrace”, afferma Francesca Bowen, Global Head of Partnerships di Darktrace. “Con la crescita degli attacchi informatici più complessi e sofisticati che mai, è fondamentale per le organizzazioni dotarsi di una tecnologia AI all’avanguardia in grado di rilevare e bloccare autonomamente le attività malevoli non appena emergono. Questa partnership consentirà a un maggior numero di organizzazioni lungimiranti in tutta Italia di adottare questa tecnologia basata su intelligenza artificiale e di contrastare le minacce emergenti in tutte le parti critiche dell’ambiente digitale, creando maggiori livelli di stabilità informatica”.