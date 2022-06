FERCAM, sempre più sostenibili i trasporti attraverso il Brennero

FERCAM ha ottenuto recentemente i certificati dell’operatore ferroviario TX Logistik attestanti la riduzione della propria impronta ecologica (carbon foot print) raggiunta nel 2021 grazie all’impiego del trasporto combinato strada/rotaia sull’asse del Brennero. FERCAM da molti anni è attiva nel settore intermodale e per i propri trasporti ferrovia/strada si avvale anche della competenza di TX Logistik, azienda ferroviaria del gruppo Mercitalia/Ferrovie dello Stato, insieme ad altri operatori di combinato che forniscono il servizio di trazione ferroviaria.

Le filiali italiane dell’operatore logistico altoatesino che effettuano servizi intermodali sull’asse del Brennero con TX Logistik nel 2021 hanno spedito oltre 12000 unità di carico in combinato via ferrovia, totalizzando un risparmio di emissioni di CO² pari a complessivamente oltre 14mila tonnellate. Il calcolo della riduzione dell’impronta ecologica è stato effettuato con il metodo di calcolo di Ecotransit (www. Ecotransit.org) che a sua volta opera in base allo standard DIN En 16258.

I certificati sono la conferma dell’impegno dell’operatore logistico e dei clienti che di questa modalità si servono, per raggiungere gli obiettivi di tutela ambientale e di sostenibilità prefissati.

«Negli scorsi anni sono costantemente aumentati i clienti sensibili alla problematica ambientale, preferendo oltre che per la loro produzione anche per il trasporto modalità ecosostenibili per raggiungere i propri mercati di sbocco. L’asse del Brennero è una tratta molto utilizzata nell’Intermodale, perché questa modalità è meno vulnerabile a condizioni avverse esterne, quali blocchi stradali, code lunghissime o condizioni meteo sfavorevoli in particolare d’inverno. Il trasporto combinato ferrovia/strada unisce i punti di forza del mezzo stradale nella presa e distribuzione dell’ultimo miglio sul territorio, accoppiandoli ai vantaggi della ferrovia sui percorsi lunghi, riuscendo contemporaneamente a realizzare un notevole risparmio di emissioni di CO²», afferma Hans Splendori, Direttore Vendite FERCAM Transport.