Abruzzo, Asl 1 ed Enel X uniscono forze a favore pazienti cronici affetti da Covid

Grazie all’intesa siglata tra la Asl 1 Abruzzo ed Enel X, nella foto l’a. d. Francesco Venturini, i pazienti di L’Aquila, Sulmona e Avezzano possono usufruire di Smart Axistance RPM (Remote Patient Monitoring), il servizio innovativo di telemedicina che permette alle strutture sanitarie pubbliche e private di seguire da remoto e in modo digitale i pazienti cronici affetti da Covid-19 in isolamento fiduciario e ora anche quelli che devono seguire cure palliative. Una soluzione di medicina digitale che mette sempre più al centro del processo di cura il paziente, fornendo al medico e al personale sanitario i più avanzati strumenti digitali di misurazione, diagnosi e cura delle patologia. La soluzione ha inoltre l’obiettivo non solo di ridurre la pedonalità nelle strutture sanitarie con il conseguente decongestionamento della rete ospedaliera, ma anche di minimizzare i contatti tra malati e operatori sanitari nel caso di gestione di pazienti affetti da Covid-19, e al contempo garantire un monitoraggio costante e alla portata di tutti, attraverso l’utilizzo di una semplice applicazione compatibile con smartphone e tablet iOS, Android e Huawei. Il programma prevede che attraverso l’app Smart Axistance RPM, collegata ai dispositivi di diagnostica wireless forniti dalle strutture sanitarie di riferimento, i pazienti possano inviare ogni giorno a medici e infermieri, direttamente da casa, i dati sui propri parametri clinici: temperatura, frequenza cardiaca, saturazione dell’ossigeno nel sangue, glicemia, pressione arteriosa.Ai pazienti è inoltre data la possibilità di consultare attraverso l’App lo storico di tutte le misurazioni e visualizzarne i trend, di ricevere notifiche personalizzate per l’assunzione dei farmaci, appuntamenti, televisite, aggiornamenti su obiettivi e superamento delle soglie di determinati valori con la possibilità di essere contattati in video chiamata dal personale della sanità regionale nel caso di criticità o per televisite di controllo periodiche. Allo stesso modo, il personale sanitario può accedere quotidianamente allo storico dei dati dei pazienti, condivisi nel pieno rispetto delle norme sulla privacy, controllarne l’anamnesi, le posologie, le misurazioni e gli appuntamenti per televisite e personalizzare, infine, gli allarmi delle emergenze in base alla gravità dei valori registrati. “Siamo lieti di mettere a disposizione della Asl 1 Abruzzo una soluzione all’avanguardia come Smart Axistance RPM- dichiara Alberto Piglia, Head of e-Health di Enel X – uno strumento innovativo e al contempo semplice, con cui viene rafforzato il legame sempre più stretto tra tecnologia, innovazione ed eccellenze della medicina: l’ulteriore dimostrazione del nostro costante impegno nello sviluppo di soluzioni semplici, pensate per semplificare e migliorare la vita delle persone, soprattutto le più fragili”. “Un progetto concreto di continuità assistenziale ospedale-territorio che vede Enel X a fianco della Asl 1 Abruzzo per garantire un’assistenza più accessibile e sicura ai pazienti seguiti in remoto”, sottolinea la direzione della Asl.