Borgosesia, acquisito l’intero capitale di COMO 11: 13 appartamenti nel cuore della Milano più glamour

Borgosesia SpA, nell’ambito di una operazione di riassetto societario, ha acquisito l’intero capitale di COMO 11 Srl, proprietaria di 13 appartamenti recentemente ristrutturati nell’omonimo corso, emblema della Milano “glamour”. Gli appartamenti arredati e corredati si affacciano su un cortile interno e sono dotati di terrazze vivibili e cantine. L’operazione ha comportato un investimento di euro 7 milioni contestualmente corrisposti alle controparti. “Attraverso l’operazione di COMO 11 – commenta Davide Schiffer, nella foto, Amministratore Delegato di Borgosesia SpA – intendiamo, da un lato, confermare l’importanza della piazza milanese per le strategie di sviluppo del Gruppo e, dall’altro, offrire alla nostra clientela l’opportunità di acquistare un prestigioso punto d’appoggio in città o di effettuare un investimento in un asset sicuro e dal buon rendimento”.