Salcef Group, nuovo contratto per la realizzazione di una metropolitana leggera nel Maryland

Salcef Group S.p.A. comunica che la controllata statunitense Delta Railroad Construction si è aggiudicata, come leader di una Joint Venture con un’altra azienda americana, un contratto per la realizzazione della metropolitana leggera Maryland Purple Line Light Rail. Il progetto prevede la realizzazione di un tracciato di 16 miglia a doppio binario con 21 stazioni, da Bethesda nella Contea di Montgomery a New Carrollton nella Contea di Prince George, a pochi chilometri dalla capitale Washington. La nuova linea consentirà di evitare la circolazione di circa 17.000 automobili al giorno, contribuendo a risparmiare 1 milione di galloni di carburante in 20 anni. Il valore del progetto affidato alla JV gestita da Delta si attesta a oltre $ 140 milioni. Le opere assegnate comprendono, tra le altre, la realizzazione di binario sia in configurazione su ballast che su slab. I lavori cominceranno a fine 2022 ed avranno una durata di circa 3 anni. Con questo contratto, i lavori acquisiti da Delta nei primi mesi dell’anno garantiscono circa due anni di produzione equivalente. Valeriano Salciccia, nella foto, AD di Salcef Group e Presidente di Delta, ha commentato: “Il contratto annunciato per un progetto dal forte impatto sociale e ambientale, dimostra il ruolo che il Gruppo Salcef ha nello sviluppo di infrastrutture per la mobilità sostenibile. Siamo soddisfatti dell’eccellente performance di Delta e della qualità del management, che conferma gli Stati Uniti come un mercato dalle ottime prospettive, nel quale il Gruppo continuerà ad investire per il rafforzamento del business”. Larry Laurello, Chief Executive Officer di Delta, ha commentato: “Siamo orgogliosi di poter dare il nostro contributo alla realizzazione della nuova Purple Line, un progetto chiave per lo sviluppo della mobilità nello Stato del Maryland e della capitale Washington, che gestisce uno dei sistemi di trasporto multimodale più estesi degli Stati Uniti. La fiducia accordata a Delta conferma la qualità della nostra offerta e la competitività delle nostre soluzioni per il traporto pubblico locale”.