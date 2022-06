Calabria, nasce il progetto “Sila Experience”

Dopo una prima fase di programmazione delle azioni progettuali, sono iniziate le attività sul campo del progetto finanziato dal Gal Sila Sviluppo alla società Illogica, ideatrice del MEC, Mercato delle Eccellenze di Calabria, che prosegue la propria azione di valorizzazione dell’agroalimentare di eccellenza e del territorio regionale. Il progetto – spiega una nota – dal titolo “Sila Experience”, prevede la costruzione di itinerari turistici enogastronomici sul territorio del Gal Sila, da promuovere tramite un portale di prenotazione, dove turisti e viaggiatori, potranno costruire la propria esperienza in Sila. Dove dormire, dove mangiare, quali aziende agricole, di produzione e quali fattorie o laboratorio visitare, costituiranno le esperienze da vivere sul territorio della Sila.Una serie di cogeneration meeting sul territorio, a contatto con le realtà aziendali e, soprattutto, con i partner di progetto, hanno consentito anche la realizzazione dei servizi video e fotografici da inserire un portale web di prenotazione dei servizi, in fase di realizzazione. Nel mese di giugno proseguiranno le azioni progettuali che entro l’estate, contribuiranno al lancio degli itinerari enogastronomici per far vivere a turisti e viaggiatori, vere e proprie esperienze sul territorio dell’altopiano della Sila.