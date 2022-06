Barbetta entra nel Gruppo Florence

Barbetta, azienda pugliese specializzata nella progettazione e produzione di prodotti in jersey, entra a far parte del Gruppo Florence, polo della filiera del tessile-abbigliamento italiano. Barbetta, fondata nel 1973 e con sede a Nardò (Lecce) è arrivata a produrre fino a 50.000 capi al mese e conta circa 180 dipendenti con un indotto di 40 laboratori con 800 persone. La famiglia Barbetta acquisirà una quota del gruppo Florence che è controllato per circa il 65% dal consorzio guidato da Vam Investments, Fondo Italiano d’Investimento (tramite Fondo Italiano Consolidamento e Crescita – Ficc) e Italmobiliare.

Il progetto industriale di Gruppo Florence, volto alla salvaguardia del know-how tecnico e culturale delle produzioni “Made in Italy” attraverso l’aggregazione delle più eccellenti realtà manifatturiere a servizio dei top brand della moda a livello internazionale, continua così la sua crescita dopo i recenti ingressi nel Gruppo di Confezioni CAM, Confezioni Elledue, Frediani, Parmamoda e Pigolotti, che si sono unite a Giuntini, Ciemmeci, Mely’s, Manifatture Cesari, Emmegi, Antica Valserchio e Metaphor. Francesco Trapani, nella foto, Presidente di Gruppo Florence ha dichiarato: “L’ingresso della famiglia Barbetta tra i soci di Gruppo Florence mi riempie di soddisfazione, inoltre sono particolarmente contento di accogliere un’azienda della Regione Puglia con tradizioni radicate nell’artigianato del lusso”. Il gruppo conta ora un giro d’affari di oltre 200 milioni di euro e più di 1.000 dipendenti che operano in diverse Regioni d’Italia.