Si studia un nuovo vaccino contro il pneumococco

I ricercatori del Karolinska Institutet in Svezia hanno identificato un nuovo candidato La ricerca, attuata sui topi, è stata pubblicata su PNAS. Il pneumococco (noto anche come Streptococcus pneumoniae) è la causa più comune di infezione dell’orecchio e del seno, ma anche un importante contributo a malattie più gravi come polmonite, sepsi (avvelenamento del sangue) e meningite. Le infezioni da pneumococco colpiscono principalmente i bambini di età inferiore ai due anni e gli anziani e ogni anno provocano quasi due milioni di vittime nel mondo. Un vaccino antipneumococcico è stato incluso nel programma di vaccinazione infantile svedese dal 2009. Il vaccino è stato sviluppato per proteggere dalle infezioni gravi nei bambini, ma mira solo a una frazione dei quasi cento diversi tipi di batteri pneumococcici descritti finora. Da quando è stata introdotta la vaccinazione infantile, l’incidenza di gravi infezioni da pneumococco nei neonati è diminuita, un effetto che non è stato osservato negli adulti.“C’è un urgente bisogno di nuove strategie di vaccino per proteggere gli anziani dalle infezioni da pneumococco”, afferma l’ultima autrice dello studio Birgitta Henriques-Normark, professore presso il Dipartimento di microbiologia, biologia dei tumori e delle cellule, Karolinska Institutet. “Il numero di gravi infezioni da pneumococco negli adulti non è diminuito in modo significativo e la maggior parte delle infezioni sono ora causate da batteri pneumococcici contro i quali i vaccini odierni non proteggono”. In questo studio, i ricercatori hanno esaminato la possibilità di sviluppare un vaccino basato su vescicole di membrana di dimensioni nanometriche che i batteri pneumococcici producono naturalmente dalla loro membrana cellulare per comunicare con l’ambiente circostante e influenzare altre cellule. Queste vescicole contengono proteine che aiutano i batteri a eludere il sistema immunitario dell’ospite. I ricercatori hanno isolato tali vescicole, chiamate particelle di membrana, da batteri pneumococcici coltivati. Hanno scoperto che l’immunizzazione con queste vescicole di membrana proteggeva i topi dall’ottenere gravi infezioni da pneumococchi. Inoltre, i topi hanno sviluppato protezione non solo contro il ceppo di pneumococco da cui sono state isolate le particelle, ma anche contro altri tipi di pneumococco. I ricercatori hanno identificato due proteine nelle particelle di membrana, MalX e PrsA, entrambe essenziali per il principale effetto protettivo. “Il nostro candidato al vaccino – particelle di membrana contenenti entrambe queste proteine – forniscono protezione indipendentemente dal tipo di pneumococco”, afferma il professor Henriques-Normark. “I risultati suggeriscono che le particelle di membrana possono essere utilizzate come piattaforma per la produzione di vaccini contro le infezioni da pneumococco e forse altre infezioni batteriche, e questo è qualcosa su cui stiamo lavorando”.