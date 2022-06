Premia Finance, esito del periodo addizionale dei Warrant 2021-2023

Premia Finance S.p.A., nella foto l’a. d. Gaetano Nardo, Società di Mediazione Creditizia iscritta agli elenchi OAM al n. M451 attualmente specializzata nella Cessione del Quinto e quotata sul Segmento Professionale del mercato Euronext Growth Milan, comunica che si è concluso il periodo addizionale di sottoscrizione di 5 giorni di Borsa aperta per l’esercizio riservato ai possessori dei “Warrant Premia Finance 2021-2023”, Codice ISIN IT0005442147 (di seguito anche “Warrant”), previsto a seguito della presentazione della domanda di ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società sull’Euronext Growth Milan avvenuta in data 27 maggio 2022. Al termine del periodo addizionale, previsto tra il 30 maggio 2022 ed il 3 giugno 2022 entrambi compresi, sono stati esercitati n. 270.000 Warrant, su un totale di 366.000 warrant, e sono state conseguentemente sottoscritte (nel rapporto di n. 1 nuova azione di compendio ogni n. 2 Warrant presentati) n. 135.000 Azioni Ordinarie Premia Finance di nuova emissione (le “Azioni Compendio”), al prezzo di Euro 3,00 per azione, per un controvalore complessivo di Euro 405.000. I warrant che non sono stati esercitati entro il 3 giugno 2022 (“Termine di Scadenza”), pari a numero 96.000, diverranno definitivamente privi di effetto. Le Azioni di Compendio sono ammesse alla quotazione sul Segmento Professionale del mercato Euronext Growth Milan o su altro mercato dove saranno negoziate le azioni ordinarie della Società, sono prive di valore nominale, hanno regolare godimento e le medesime caratteristiche delle azioni Premia Finance in circolazione alla data di emissione. In conseguenza di quanto sopra indicato, il nuovo capitale sociale di Premia Finance S.p.A. sarà di euro 472.625 composto da n. 3.781.000 Azioni Ordinarie prive di valore nominale. L’attestazione di variazione del capitale sociale sarà depositata presso il competente registro delle imprese entro i termini di legge. L’emissione e la messa a disposizione, per il tramite di Monte Titoli S.p.A., delle Azioni di Compendio Premia Finance sottoscritte dai titolari dei Warrant durante il periodo di esercizio addizionale avranno luogo, ai sensi del Regolamento Warrant, il giorno di liquidazione successivo al termine dell’ultimo giorno del periodo di esercizio addizionale. Si ricorda che in data 27 maggio 2022, Premia Finance ha presentato la domanda per l’ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società sull’Euronext Growth Milan, prevista, subordinatamente alla conferma da parte di Borsa Italiana, per il 7 giugno 2022, mentre la data di inizio delle negoziazioni è prevista per il 9 giugno 2022.