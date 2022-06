Altagamma sbarca negli Usa con il lancio di Club New York

Dopo Olanda e Cina il progetto di networking di Altagamma si amplia negli Usa con il lancio dell’Altagamma Club New York, che ha come obiettivo promuovere la creatività, l’eccellenza, la qualità e lo stile di vita dell’Italia negli Stati Uniti, mercato di riferimento per l’alto di gamma italiano.

Il primo incontro del Club di Altagamma a New York è l’edizione Usa di Next Design Perspectives, la conferenza della Fondazione dedicata ai trend futuri della creatività e del design – in partnership con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) e con ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane – che si è svolta Mercoledì 31 maggio presso la Lamborghini Lounge NYC, l’esclusivo spazio aperto solo su invito nel quartiere artistico di Chelsea del Socio Altagamma, che mette in mostra l’eccellenza automobilistica italiana. Il network degli Altagamma Club rientra nell’accordo quadro tra la Fondazione e il Maeci per valorizzare l’alto di gamma italiano nel mondo. All’interno dell’Altagamma Club New York i country manager delle Imprese Soci e troveranno un luogo di confronto per creare iniziative congiunte e attività di storytelling.

Secondo Matteo Lunelli, nella foto, Presidente di Altagamma: “Gli Usa si confermano sempre più un mercato fondamentale per le aziende dell’alto di gamma. Nel 2021 l’America è il più grande mercato dei beni di lusso personale con 89 miliardi di euro, rappresentando il 31% del giro d’affari globale. I consumatori americani amano da sempre lo stile italiano e la qualità dei nostri prodotti, ne hanno una profonda conoscenza e sono sempre stati uno stimolo continuo per la nostra creatività. L’auspicio è che l’Altagamma Club New York possa facilitare il networking tra i manager delle imprese socie e che la sua attività possa rafforzare i rapporti economici, politici e sociali fra i nostri Paesi, aiutando la promozione del Made in Italy d’eccellenza in America”.

Il coordinatore dell’Altagamma Club New York è Luca Lo Curzio, ceo, North America di Ermenegildo Zegna Group, che lavorerà a stretto contatto con Lelio Gavazza, Executive Vice President Sales and Retail di Bulgari e coordinatore dei diversi Altagamma Club, e con la rete diplomatico-consolare italiana negli Usa.