Creazioni digitali: stampa tessile più sostenibile grazie all’accordo con Enel X

Capacità produttiva e forte volontà di innovare: queste le due principali caratteristiche che contraddistinguono Creazioni Digitali, leader nel settore della stampa tessile digitale, con una forte spinta verso la sostenibilità. L’Azienda di Lurate Caccivio (Como) ha infatti firmato a marzo 2021 – grazie alla sinergia con Enel Energia – un accordo con Enel X, aderendo al sistema di monitoraggio dei consumi energetici che raccoglie, analizza e rende visibili i valori di spesa energetica (consumi, costi e altre variabili). Enel X ha così fornito completa visibilità su una dimensione importante, l’energia, che impatta tutti i settori di business. In seguito a un’analisi preliminare, che prevedeva un sistema di monitoraggio dei consumi con 11 misuratori di energia elettrica e gas naturale per un totale di 20 datapoint in piattaforma, Enel X ha aiutato l’Azienda a identificare le azioni maggiormente efficaci ed efficienti per una corretta ottimizzazione energetica dell’impresa.

Un secondo accordo è stato siglato a febbraio 2022 per l’installazione di altri 3 misuratori in aggiunta ai precedenti: “Enel X si è proposto come un partner completo, che offre supporto dalla consulenza iniziale, alla definizione di percorsi e di strategie verso un’Azienda – e una filiera – più sostenibile – ha spiegato Augusto Raggi, Responsabile Enel X Italia. Creazioni Digitali è un cliente evoluto che ha sempre creduto che l’etica e il profitto non possano essere in contrasto e che vuole differenziarsi dai competitors del settore moda, riducendo sempre di più le proprie emissioni e incrementando la circular economy”.

Grazie all’applicazione delle soluzioni proposte da Enel X, Creazioni Digitali sta acquisendo una maggiore consapevolezza dei consumi energetici aziendali che porterà a una migliore gestione dei costi industriali e alla marginalità di prodotto. Questo approccio data driven e l’analisi dei KPI permetteranno di identificare aree di miglioramento e specifici interventi sui processi.

“Abbiamo identificato in Enel X il partner ideale per contribuire allo sviluppo dei nostri processi – ha raccontato Roberto Lucini, CEO di Creazioni Digitali. Amiamo definire il nostro approccio “innovazione responsabile”, ovvero un metodo di selezione di nuove tecnologie da adottare che portino sì vantaggi in termini di business ma che, al contempo, rendano le nostre produzioni sempre più sostenibili. In quest’ottica, il supporto di Enel X è importante”.