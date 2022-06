Calabria, l’Isola Capo Rizzuto ottiene la bandiera verde

Dopo la Bandiera Blu arriva anche la Bandiera Verde per Isola Capo Rizzuto (Crotone). Il riconoscimento viene assegnato ogni anno, dal 2009, da un comitato tecnico composto interamente dai pediatri italiani, che oltre all’eccellenza delle acque valuta anche altri requisiti necessari per avere le spiagge a misura di bambino. “La Bandiera Verde – afferma la sindaca Maria Grazia Vittimberga – segue l’assegnazione della Bandiera Blu e va a completare il quadro dell’offerta turistica di una stagione che si preannuncia eccezionale. Da questi riconoscimenti ci auguriamo che possa ripartire il turismo dopo due anni di pandemia, e far si che Isola Capo Rizzuto diventi nuovamente appetibile come lo era un tempo. Noi ci stiamo preparando per rendere il territorio accogliente e cercheremo di dare il giusto benvenuto agli ospiti che sceglieranno il nostro territorio”. Il ritiro ufficiale della Bandiera Verde è previsto per il 9 luglio a Mazara del Vallo.