TraWell, la controllata Pack & Fly sigla un accordo di franchising per la gestione dei propri servizi nell’aeroporto Nur-Sultan International Airport in Kazakistan

TraWell CO S.p.A., azienda di riferimento a livello mondiale nei servizi di protezione, deposito bagagli prodotti e servizi accessori, rende noto che la propria controllata Pack & Fly ha siglato un accordo di franchising con la società locale Kazakh’s “Develop4” LLP per la gestione dei propri servizi nell’aeroporto Nur-Sultan International Airport in Kazakistan. Nur-Sultan International Airport è il secondo più importante scalo del Kazakistan. Nell’anno 2019 l’aeroporto ha gestito un traffico di 5,1 milioni di passeggeri. “Dopo i recenti importanti rinnovi dei contratti presso l’aeroporto di Miami e l’aeroporto di Praga, siamo lieti di poter annunciare la conclusione del primo accordo di franchising presso uno dei più importanti aeroporti in Asia Centrale. – dichiara Rudolph Gentile, nella foto, Presidente e Amministratore Delegato del gruppo TraWell Co – Siamo convinti che il franchising possa diventare il modello di business ideale in molti aeroporti di medie dimensioni oggi sprovvisti del servizio dopo il periodo covid”.