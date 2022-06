Generali, nuovo acquisto di azioni di Società Cattolica di Assicurazione

Con riferimento alla procedura per l’assolvimento dell’obbligo di acquisto (l’“Obbligo di Acquisto”) ai sensi dell’art. 108, comma 2, del D.Lgs. 58/1998, come successivamente modificato e integrato (il “TUF”), da parte di Assicurazioni Generali S.p.A. (nella foto, l’a. d. Philippe Donnet) su azioni ordinarie di Società Cattolica di Assicurazione S.p.A. (“Cattolica” – ISIN: IT0000784154) conseguente al superamento da parte di Assicurazioni Generali della soglia del 90% di cui all’art. 108, comma 2, del TUF annunciato in data 24 maggio 2022, si comunica che Assicurazioni Generali ha acquistato complessivamente sul mercato n. 243.934 azioni ordinarie pari allo 0,11% del capitale sociale di Cattolica.

I predetti acquisti sono stati effettuati a un prezzo mai superiore a Euro 6,75.

Con riferimento alla procedura di obbligo di acquisto (la “Procedura”) ai sensi dell’art. 108, comma 2, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato (il “TUF”), avente ad oggetto azioni ordinarie di Società Cattolica di Assicurazione S.p.A. (“Cattolica”), promossa da Assicurazioni Generali S.p.A. (l’“Offerente” o “Generali”), si precisa quanto segue. La Procedura di cui al presente Comunicato sarà promossa da Generali sulla totalità delle azioni ordinarie di Cattolica. Il presente Comunicato non costituisce un’offerta di acquisto o di vendita delle azioni di Cattolica.



Prima dell’inizio del periodo per la presentazione delle richieste di vendita connesse alla Procedura, l’Offerente pubblicherà un documento informativo relativo alla Procedura che gli azionisti di Cattolica devono esaminare con attenzione.

La pubblicazione dei documenti concernenti la Procedura (ivi incluso il documento informativo) ha esclusivamente fini informativi e non costituisce in alcun modo una sollecitazione ad aderire alla Procedura.



La Procedura sarà promossa esclusivamente in Italia e sarà rivolta, a parità di condizioni, a tutti i detentori di azioni di Cattolica. La Procedura sarà promossa in Italia, in quanto le azioni di Cattolica sono quotate sull’Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e, fatto salvo quanto segue, la stessa è soggetta agli obblighi e ai requisiti procedurali previsti dalla legge italiana.



La Procedura non è e non sarà promossa né diffusa in Stati Uniti d’America, Canada, Giappone e Australia, nonché in qualsiasi altro Paese in cui tale Procedura non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità o altri adempimenti da parte dell’Offerente (tali Paesi, inclusi Stati Uniti d’America, Canada, Giappone e Australia, collettivamente, gli “Altri Paesi”), né utilizzando strumenti di comunicazione o commercio nazionale o internazionale degli Altri Paesi (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, la rete postale, il fax, il telex, la posta elettronica, il telefono e internet), né attraverso qualsivoglia struttura di alcuno degli intermediari finanziari degli Altri Paesi, né in alcun altro modo.