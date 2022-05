Italian Exhibition Group, avviate valutazioni preliminari su Eurostands

Italian Exhibition Group S.p.A. (nella foto, l’a. d. Corrado Peraboni) società con azioni quotate su Euronext Milan, mercato regolamentato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., informa di aver avviato le valutazioni per l’ingresso nel capitale sociale di Eurostands S.r.l. (“Eurostands”). Eurostands è attiva nel settore delle installazioni fieristiche-convegnistiche. Ha sede operativa a Cambiago, una filiale a Londra, e controllate a Hong Kong e Shanghai e impiega oltre 100 dipendenti in Italia. Eurostands è attualmente soggetta ad una procedura di concordato preventivo in continuità aziendale che si è conclusa con l’omologa del concordato in data 22 marzo 2021. La Società precisa di aver sottoscritto una lettera di intenti con la famiglia Riva, azionista di riferimento di Eurostands, in virtù della quale IEG avrà l’esclusiva fino al 31 luglio 2022 per completare le attività di due diligence e formulare un’offerta vincolante, che sarà comunque subordinata ad una serie di condizioni sospensive, tra le quali il raggiungimento delle maggioranze previste per l’approvazione del nuovo piano e della nuova proposta concordataria che sarà formulata ai creditori di Eurostands, che consentano la riduzione dell’indebitamento esistente in misura sostenibile per IEG. Eurostands si rivolge ad un cluster di mercato allestitivo non completamente coperto dai prodotti della controllata Prostand Srl e permetterebbe al Gruppo di completare la propria gamma di offerta, oltre che a costituire una base operativa sull’importante mercato milanese anche per Prostand Srl.