Fenix Entertainment, aumentano i ricavi delle vendite

Il Consiglio d’Amministrazione di Fenix Entertainment S.p.A. (“Fenix”), (Ticker EGM FNX) – attiva nella produzione di contenuti cinematografici e televisivi, nonché nel campo musicale e in quello del Marketing e Pubblicità – ha approvato il progetto di bilancio e il bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2021, redatti secondo i principi dell’OIC 30. Il conto economico della società Laser Digital Film e Laser S Film non stati consolidati poiché l’acquisto delle partecipazioni è avvenuto il 16 dicembre 2021 e, pertanto, ai sensi dell’art. 33 del D.lgs. n. 127 del 9 aprile del 1991, l’eliminazione è attuata sulla base dei valori contabili riferiti alla data di acquisizione. Essendo quest’ultima a ridosso della chiusura dell’esercizio, si è ritenuto opportuno considerarla al 31 dicembre 2021. Riccardo Di Pasquale, Amministratore Delegato e fondatore di Fenix Entertainment, ha commentato: «Il 2021 è stato un anno molto importante per Fenix, che ha visto nel giugno scorso il passaggio all’EGM e in seguito l’acquisizione di Laser S Film e Laser Digital Film, che ci ha consentito di completare la filiera della nostra produzione di contenuti per il cinema e la tv, e, infine, la nascita della società Lovit. Inoltre, con l’inserimento nel management di talenti in esclusiva del settore cinematografico e soprattutto televisivo, come Filippo Cipriani e Fausto Brizzi, Fenix si qualifica ora come la prima media/entertainment company italiana quotata in Borsa. Un impegno che ci permette di guardare al futuro con fiducia e di confermare gli obiettivi che ci eravamo prefissati. Infatti, stiamo già vedendo i benefici derivati dall’acquisizione di Laser Group anche se la piena sinergia si vedrà alla fine di quest’anno e nel 2023». Il Valore della Produzione al 31 dicembre 2021 si è attestato ad euro 43.819 migliaia in crescita del 170% rispetto ai 16.244 migliaia del 2020. I ricavi delle vendite e prestazioni passano da euro 5.014 migliaia del 31 dicembre 2020 ad euro 21.242 migliaia del 2021. Tale dato è rappresentato per euro 4.400 migliaia dai proventi per campagne di Pubblicità e Marketing svolte dalla Società per primari clienti italiani. Il dato risulta in crescita del 48% rispetto al 2020, anno in cui era pari a euro 2.977 migliaia. Le produzioni cinematografiche hanno sviluppato ricavi per euro 14.552 migliaia, (rispetto a euro 2.027 migliaia del 2020); l’incremento è principalmente dovuto alla commercializzazione dei film “Dietro la Notte”, “Ostaggi”, “DNA – Le radici dell’amore”, “I Nostri Fantasmi”, “One Second”, “Ladri di Natale” L’area musica ha sviluppato nel corso dell’anno ricavi per euro 500 migliaia, attraverso i diritti musicali di cantanti e colonne sonore prodotte da Fenix Entertainment, sostanzialmente in linea con l’anno precedente. Infine, il valore della produzione è stato influenzato per euro 22.577 migliaia dagli incrementi delle immobilizzazioni, ovvero costi sospesi per produzioni al 31 dicembre ancora in fase di ultimazione, e per euro 1.188 migliaia per altri ricavi e proventi relativi a diritti e royalty maturate sugli artisti e le produzioni commercializzate nell’esercizio, crediti di imposta legati per euro 1.673 migliaia.