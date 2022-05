TrueScreen e Federpol annunciano la nascita di Federpol Forensics: l’app a supporto dei professionisti dell’investigazione

Dalla collaborazione tra TrueScreen (l’applicazione per smartphone e tablet che consente di certificare con pieno valore probatorio tutti i contenuti multimediali acquisiti con un dispositivo mobile, nella foto il Ceo Fabio Ugolini) e Federpol (la principale associazione italiana che riunisce e rappresenta i Professionisti dell’Investigazione, dell’Informazione Commerciale e della Sicurezza) nasce Federpol Forensics.

Federpol Forensics, la nuova app basata sulla tecnologia brevettata di TrueScreen, andrà a supportare il mondo dell’investigazione consentendo acquisizioni in tempo reale di foto, video, audio, screenshot e documenti, generando in pochissimi istanti un report tecnico forense e garantendo autenticità ed immodificabilità di ogni contenuto acquisito.

“Siamo molto soddisfatti di questa collaborazione con Federpol, con la quale abbiamo da subito trovato un partner attento e professionale, concentrato sui bisogni dei suoi associati e pronto a innovare per far progredire l’intera categoria. TrueScreen è in continua crescita e la sua tecnologia sta trovando numerosi impieghi, in particolare in ambito forense dove sempre più professionisti del settore collaborano con noi, affidandosi alle nostre soluzioni. In TrueScreen siamo convinti che le nuove tecnologie consentano di rendere più sicuri e veloci molti processi in tanti ambiti diversi; è proprio questo che ci spinge a continuare a investire in innovazione e a coltivare nuovi progetti e collaborazioni”

“Siamo felici di avere TrueScreen al fianco di Federpol in questa partnership. L’obiettivo è quello di dotare i nostri soci di uno strumento che semplifica e rafforza l’operatività quotidiana dell’investigatore, tramite l’acquisizione certificata delle evidenze da smartphone. Per questo crediamo molto nel progetto Federpol Forensics e puntiamo molto su questa collaborazione con TrueScreen, partner tecnologico che ci ha dimostrato da subito affidabilità e professionalità.”