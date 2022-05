Roma, domani ci sarà  Alis on Tour “L’Italia in movimento alla scoperta del Mezzogiorno” con Luigi Di Maio

Alis, Associazione Logistica dell’Intermobilità Sostenibile, e il suo Presidente, Guido Grimaldi, annunciano la prima delle quattro tappe di Alis on Tour “L’Italia in movimento alla scoperta del Mezzogiorno”: domani 24 maggio a partire dalle 16.30, presso la sede nazionale di Alis a Roma, in Via Rasella, 157.

L’evento vedrà la partecipazione di diversi attori istituzionali e politici di primo piano tra i quali segnaliamo:

Luigi Di Maio , Ministro per gli Affari Esteri e la Cooperazione Internazionale

Mariastella Gelmini, Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie

Luciana Lamorgese, Ministro dell'Interno

, Ministro dell’Interno Erika Stefani, Ministro per le Disabilità

Laura Castelli, Viceministro all'Economia e alle Finanze

Tiziana Nisini, Sottosegretario di Stato al Lavoro e alle Politiche sociali

Barbara Floridia, Sottosegretario di Stato all’Istruzione

Assuntela Messina , Sottosegretario di Stato per l’innovazione tecnologica e transizione digitale

Giorgio Mulè, Sottosegretario di Stato alla Difesa

Dalila Nesci, Sottosegretario di Stato al Sud e alla coesione territoriale

Sottosegretario di Stato al Sud e alla coesione territoriale Ettore Rosato, Vicepresidente della Camera dei Deputati.

Ecco il programma dell’evento di domani

16.15 – 16.45 | Apertura dei lavori e Presentazione di ALIS ON TOUR

saluti iniziali

Marcello Di Caterina (Direttore Generale ALIS)

proiezione video ALIS

intervento

Guido Grimaldi (Presidente ALIS)

16.45 – 17.00 | Intervista “a tu per tu” di Nunzia De Girolamo a

Luciana Lamorgese (Ministro dell’Interno)

17.00 – 17.15 | Intervista “a tu per tu” di Nunzia De Girolamo a

Mariastella Gelmini (Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie)

17.15 – 18.15 | Conferenza

IL MONDO DEL LAVORO E LE POLITICHE ATTIVE PER I GIOVANI

modera Maria Soave

intervengono

Marcello Di Caterina (Direttore Generale ALIS)

Barbara Floridia (Sottosegretario di Stato all’Istruzione)

Romina Mura (Presidente Commissione Lavoro Camera dei Deputati)

Pino Musolino (Presidente AdSP Mar Tirreno Centro-Settentrionale)

Tiziana Nisini (Sottosegretario di Stato al Lavoro e alle Politiche Sociali)

Andrea Tardiola (Direttore Generale INAIL)

18.15 – 18.30 | Intervista “a tu per tu” di Bruno Vespa a

Luigi Di Maio (Ministro per gli Affari Esteri e la Cooperazione Internazionale)

18.30 – 19.30 | Conferenza

SVILUPPO SOSTENIBILE E SICUREZZA PER LA CRESCITA DEL SISTEMA PAESE

modera Maria Soave

intervengono

Nicola Carlone (Comandante Generale Corpo Capitanerie di Porto – Guardia Costiera)

Laura Castelli (Viceministro all’Economia e alle Finanze)

Assuntela Messina (Sottosegretario di Stato per l’innovazione tecnologica e transizione digitale)

Giorgio Mulè (Sottosegretario di Stato alla Difesa)

Dalila Nesci (Sottosegretario di Stato al Sud e alla coesione territoriale)

Ettore Rosato (Vicepresidente della Camera dei Deputati)

19.45 – 20.15 | Conferenza

LA SOSTENIBILITA’ SOCIALE TRA SPORT E TERZO SETTORE

modera Maria Soave

intervengono

Marco Di Paola (Presidente FISE – Federazione Italiana Sport Equestri)

Eugenio Grimaldi (Presidente Commissione tecnica ALIS per il sociale)

Flavia Matrisciano (Direttore Fondazione Santobono Pausilipon)

Erika Stefani (Ministro per le Disabilità)