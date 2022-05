Webuild vince il premio per la migliore intranet in italia agli “intranet italia champions”

“@work”, la intranet aziendale che mette in collegamento tutte le donne e gli uomini del Gruppo Webuild, nella foto l’a. d. Pietro Salini, è stata premiata come “Migliore Intranet 2021” nel corso degli Intranet Italia Champions. Webuild ha ritirato il premio nel corso degli Intranet Italia Days a Milano, una due giorni dedicata alle ultime tendenze digital applicate alla comunicazione interna. Ricco il parterre dei partecipanti, per questo premio ambito per i comunicatori: tra i parametri di valutazione, innovazione delle soluzioni adottate, qualità dei contenuti e del design.

“@work”, arrivata prima nella categoria “Soluzioni di design”, è stata premiata per il design innovativo e l’impatto visivo, in grado di combinare al suo interno molteplici funzionalità e di garantire coerenza, scalabilità e una user experience di qualità per gli utenti. Un vero e proprio touch point all’interno del Gruppo e utile strumento di aggregazione identitaria, capace di accorciare le distanze e favorire il coinvolgimento delle persone anche in una fase in cui il lavoro a distanza è sempre più frequente e le piattaforme intranet tendono naturalmente a trasformarsi in digital workplace sempre più integrati.

Il premio, che punta a celebrare le migliori intranet italiane, è stato assegnato da una giuria di esperti di comunicazione di impresa. A confronto numerose aziende italiane che, nel corso del 2021, hanno ideato, disegnato e realizzato progetti intranet e digital workplace con impatti significativi sulle attività delle aziende e delle loro persone.