Giappone: inflazione ai massimi da 7 anni, al 2,1%

L’aumento dei prezzi delle materie prime e la svalutazione dello yen spingono l’inflazione in Giappone ai massimi da 7 anni, superando l’obiettivo della Banca centrale (Boj) per la prima volta dal 2015.

In base ai dati del ministero delle Comunicazioni nel mese di aprile l’indice dei prezzi al consumo è salito al 2,1% dallo 0,8% di marzo, in rialzo per l’ottavo mese consecutivo.

La guerra in corso in Ucraina ha fatto schizzare all’insù le quotazioni delle risorse energetiche, incluso il prezzo del petrolio, aggiungendo pressioni inflative nel Paese privo di risorse.

ANSA