COVER 50, ricavi a 9,9 mln

COVER 50 S.p.A. comunica i principali risultati economici e finanziari del primo trimestre 2022, analizzati dal Consiglio di Amministrazione. I ricavi delle vendite nel primo trimestre del 2022, in aumento del 17,1% rispetto al primo trimestre dell’anno 2021, si sono assestati a 9,9 milioni di Euro (8,5 milioni di Euro nello stesso periodo del 2021). I ricavi sui mercati esteri costituiscono circa il 51% dei ricavi totali: fra questi Giappone, USA, Paesi UE rappresentano i mercati di maggiore dimensione. La ripartizione dei ricavi per linea di prodotto evidenzia il fondamentale apporto della linea di prodotto PT Torino uomo, che rappresenta circa il 52% dei ricavi totali, e la crescita della linea PT Torino denim. Positivo il segnale riscontrato dall’ampliamento dell’offerta della gamma di prodotti (Total Look), che alla prima stagione di vendita ha fatto registrare un fatturato di 0,7 mln Euro. L’EBITDA evidenzia una ripresa della redditività ai livelli precedenti la Pandemia, registrando nel primo trimestre 2022 un incremento in valore assoluto, attestandosi a 2,856 milioni di Euro (2,248 nel I trimestre 2021), dovuto all’andamento delle vendite. Anche l’EBITDA margin (28,9%) ha fatto registrare un aumento rispetto al 31 marzo 2021 (26,3%). Al 31 marzo 2022 la posizione finanziaria netta, è positiva per 20,2 milioni di Euro contro i 19,0 milioni di Euro del 31 dicembre 2021. In aumento anche il fatturato della controllata americana PT USA Corp., entità creata per perseguire gli importanti piani di sviluppo negli Stati Uniti, mercato che rappresenta il fulcro della strategia di internazionalizzazione di Cover 50 nel medio termine. Il fatturato del primo trimestre ammonta a $ 1,171 milioni, in aumento del 38,2% rispetto al pari periodo dell’esercizio precedente e in aumento anche rispetto al pari periodo precedente la pandemia.