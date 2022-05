On air la nuova campagna di “WINDTRE LUCE&GAS Powered by Acea Energia”

Debutto in TV per il brand ‘WINDTRE LUCE&GAS Powered by Acea Energia’, con cui WINDTRE, attraverso una partnership con Acea Energia, si propone, sempre di più, come unico riferimento per le utenze domestiche, affiancando ai tradizionali servizi di telefonia mobile e fissa anche quelli di luce e gas. Lo spot accompagna lo spettatore in un crescendo luminoso. Da un WINDTRE store parte una nuova energia che attraversa la città fino ad entrare nelle singole abitazioni, grazie a un’offerta completa e trasparente. Valori da sempre presenti nel DNA di WINDTRE confermati anche dal suo storico testimonial, Rosario Fiorello, ambassador della nuova proposta commerciale dell’azienda. Per Tommaso Vitali, Direttore B2C Marketing & New Business di WINDTRE, “con questa campagna vogliamo raccontare una nuova forma di vicinanza alle persone. Il nostro obiettivo è quello di semplificare la vita quotidiana dei clienti e di rendere WINDTRE un punto di riferimento per la gestione di tutte le utenze di casa, con un’offerta all’insegna di chiarezza, affidabilità e prossimità, grazie anche alla capillarità della nostra rete vendita”. Per Valerio Marra, nella foto, Presidente di Acea Energia, “con questo spot si avvia la comunicazione del nuovo brand WINDTRE LUCE&GAS Powered by Acea Energia, che vede l’unione di due aziende leader nei loro settori. Nel mercato energetico Acea Energia si conferma, con questa partnership, player affidabile e innovativo che si pone l’obiettivo di ampliare la propria presenza su tutto il territorio italiano.” ‘WINDTRE LUCE&GAS Powered by Acea Energia’ è la soluzione che unisce la forza commerciale, i valori di trasparenza, qualità e vicinanza al cliente del brand WINDTRE all’esperienza, competenza e affidabilità di Acea Energia nella gestione dei servizi di gas ed energia. L’energia elettrica è attestata da Garanzia d’Origine e per il gas l’emissione di CO2 è compensata tramite l’acquisto di crediti di carbonio certificati. I clienti possono accedere al prezzo all’ingrosso dell’energia e del gas e pagano un contributo mensile fisso indipendente dai consumi. Le offerte disponibili sono aperte a tutti i clienti domestici e possono essere sottoscritte in 3000 punti vendita WINDTRE. Per i nuovi e già clienti WINDTRE è previsto uno sconto esclusivo sul contributo mensile. Lo spot è in onda nei formati da 30 e 15 secondi. La pianificazione prosegue on line con contenuti social dedicati sui canali Facebook e Instagram di WINDTRE.