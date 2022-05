GVS acquisisce il gruppo Haemotronica

GVS S.p.A. leader nella fornitura di soluzioni di filtrazione avanzate per applicazioni altamente critiche, comunica di aver sottoscritto un contratto per l’acquisizione, da Mattia Ravizza, del 100% del capitale sociale del Gruppo Haemotronic, specializzato nella produzione di componenti e sacche per il settore medicale con stabilimenti in Italia e Messico. In particolare, GVS ha acquisito il 100% da M.E.R.A. Holding, società interamente controllata da Mattia Ravizza, l’intero capitale sociale di Haemotronic S.p.A., società italiana a capo di un gruppo avente controllate in Italia e Messico. Il core business di Haemotronic è la fabbricazione di componenti e sacche per il settore medicale. In linea con la propria strategia, l’acquisizione della società contribuisce al percorso di crescita del portafoglio prodotti di GVS che può così integrare e ampliare la gamma di prodotti offerti e rafforzare la propria presenza sul mercato europeo e nordamericano nel settore healthcare. Massimo Scagliarini, nella foto, Amministratore Delegato di GVS ha dichiarato “Sono entusiasta di questa operazione, Haemotronic rafforzerà ulteriormente il nostro percorso di crescita e confidiamo di poter beneficiare al massimo delle sinergie commerciali, tecniche e produttive che verranno a svilupparsi grazie a questa acquisizione. Tra i nostri gruppi c’è da tempo un rapporto di fiducia e rispetto, conosco personalmente l’imprenditore da molto tempo e abbiamo già collaborato in passato e con successo per progetti comuni su clienti strategici”.