Arterra Bioscience avvia il programma di acquisto di azioni proprie

Arterra Bioscience S.p.A. (nella foto, l’a. d. Maria Gabriella Colucci), azienda green biotech specializzata in ricerca e sviluppo nell’ambito delle biotecnologie quotata dal 2019 sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, comunica che, in data 10 maggio 2022, ha dato avvio al programma di acquisto di azioni ordinarie proprie, ai seguenti termini e condizioni (il “Programma”), in esecuzione e nel rispetto dell’autorizzazione all’acquisto e disposizione di azioni proprie deliberata dell’Assemblea dei soci in data 29 aprile 2022. Il Programma verrà eseguito secondo le finalità e con le modalità ammesse dalle disposizioni normative e regolamentari applicabili, ivi incluse le finalità contemplate nell’art. 5 del Regolamento (UE) 596/2014 (Market Abuse Regulation, di seguito “MAR”) e relative disposizioni di attuazione, ove applicabili, e nelle prassi di mercato ammesse a norma dell’art. 13 MAR – per, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, i seguenti fini: (i) la possibilità di sostenere la liquidità delle azioni stesse; (ii) l’efficiente impiego della liquidità della Società in un’ottica di investimento a medio e lungo termine; (iii) l’utilizzo delle azioni nell’ambito di operazioni connesse alla gestione caratteristica ovvero di progetti coerenti con le linee strategiche della Società, in relazione ai qualisi concretizzi l’opportunità discambi azionari; (iv) consentire acquisti di azioni dai beneficiari di eventuali piani di stock-option e/o nella possibilità di implementare piani di stock-grant; (v) poter disporre di azioni proprie, in coerenza con le linee strategiche che la Società intende perseguire, quale corrispettivo nel contesto di eventuali operazioni di natura straordinaria. Il Programma avrà una durata, per quanto concerne l’acquisto, in una o più volte, delle azioni proprie, di 18 mesi a far data dalla delibera occorsa il 29 aprile 2022. Per quanto, invece, concerne gli atti dispositivi, da effettuarsi in una o più soluzioni, quali vendita, operazioni di scambio, permuta, conferimento o altro atto di disposizione non in denaro, essi potranno avvenire senza limiti temporali. Gli acquisti potranno avere ad oggetto, anche in più tranche, un massimo rotativo (per ciò intendendosi il quantitativo massimo di azioni proprie di volta in volta detenuto in portafoglio) di azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, pari al 20% del capitale sociale e potranno essere effettuati per un controvalore massimo acquistato di Euro 300.000.