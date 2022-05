Confindustria Brescia, martedì l’evento “Cigni neri, inflazione e capitale privato: qui si fa l’Italia”

Le opportunità legate al Private markets e private equity per trasformare e innovare le imprese Italiane, in competitività e verso la sostenibilità: sono solo alcune delle tematiche che verranno affrontate nell’evento“Cigni neri, inflazione e capitale privato: qui si fa l’Italia”, promosso da Confindustria Brescia insieme a HOPE, piattaforma di investimento indipendente nata durante il lockdown del 2020 da un’idea dell’economista e manager Claudio Scardovi.

L’appuntamento è in programma martedì 17 maggio alle ore 15.00 nella Sala Beretta di Confindustria Brescia (via Cefalonia 62, Brescia).

Dopo i saluti di Franco Gussalli Beretta (Presidente Confindustria Brescia), apriranno i lavori Paolo Streparava (CEO Streparava e Vicepresidente Confindustria Brescia con delega Credito, Finanza e Fisco – nella foto) e Claudio Scardovi (CEO e fondatore HOPE).

A seguire è quindi in programma una tavola rotonda con imprenditori locali, referenti del territorio e Senior partner HOPE, moderata Elisa Piazza (Class CNBC).

Intervengono:

Roberto De Miranda, Comitato Esecutivo ORI Martin S.p.A.,

Stefania Petruccioli, Senior Partner Investment team HOPE Sicaf

Stefano Sostero, Senior Partner Investment team HOPE Sicaf

Claudio Scardovi, CEO & Founder HOPE

Anna Tripoli, CFO Ntm S.p.A. e Presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria Brescia

Al termine della tavola rotonda, è previsto uno spazio per le domande e un aperitivo.

“L’avvio del PNRR indurrà il Paese ad adottare logiche e metodologie per generare il cambiamento necessario alle imprese verso l’utilizzo delle nuove tecnologie digitali, l’innovazione, la transizione green e un nuovo approccio di inclusione sociale indirizzando correttamente le risorse disponibili – spiega Paolo Streparava, Vice Presidente di Confindustria Brescia con delega a Credito, Finanza e Fisco –. In questo contesto l’utilizzo dell’esperienza del private equity, anche attraverso il coinvolgimento del risparmio privato, nel mondo corporate PMI, sia in termini di selezione degli investimenti che di stimolo evolutivo delle realtà oggetto di investimento, sarà un moltiplicatore importante del processo di cambiamento in atto e della canalizzazione delle risorse disponibili.”

Fondata ufficialmente nel febbraio 2021, HOPE si propone di raccogliere e gestire capitali istituzionali e risparmi privati delle famiglie italiane per investirli in due ambiti strategici per il rilancio Paese: le piccole e medie imprese eccellenti e le città sostenibili; ha ottenuto il 31 agosto 2021 dalla Banca d’Italia la prima licenza SICAF Retail PIR Alternative della storia italiana. Oggi conta più di 40 azionisti, al cui interno figurano diverse realtà di primo piano tra banche (Unicredit, BPER Banca, Banca Mediolanum e molte altre), assicurazioni, wealth manager e famiglie imprenditoriali italiane.