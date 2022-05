ACEA, pubblicazione del primo Green Bond Report

Si rende noto che il primo Green Bond Allocation & Impact Report per gli anni 2019 e 2020, relativo al prestito obbligazionario in formato green di importo complessivamente pari ad Euro 900 milioni a valere sul programma EMTN da Euro 5 miliardi, ed articolato in due serie, di cui una di importo pari ad Euro 300 milioni, con tasso dello 0% e scadenza nel 2025 ed un’altra di importo pari a Euro 600 milioni, con tasso dello 0,25% e scadenza nel 2030, emesso nell’ambito del Green Financing Framework del Gruppo ACEA (nella foto, l’a. d. Giuseppe Gola) destinato a finanziare progetti relativi alla protezione della risorsa idrica, all’efficienza energetica, allo sviluppo dell’economia circolare e all’incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili, è a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito www.gruppo.acea.it (sezione “Investitori” – Struttura finanziaria) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1info, all’indirizzo www.1info.it . Il Green Bond Allocation & Impact Report risponde all’impegno di Acea S.p.A. di riferire annualmente sull’utilizzo dei proventi del predetto prestito obbligazionario che sono stati allocati per oltre il 50% per rifinanziare progetti realizzati nel corso del 2019 e 2020. È prevista nel corso del corrente anno 2022 la pubblicazione di una seconda release con l’allocazione avvenuta nel 2021.